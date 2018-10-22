Lakers-Rockets maçındaki kavganın cezası kesildi

NBA'den yapılan açıklamaya göre, Rockets'ın deplasmanda Lakers'ı 124-115 yendiği karşılaşmanın son anlarında çıkan kavgaya karışan oyuncular hakkındaki disiplin soruşturması tamamlandı. Lakers oyuncuları Brandon Ingram 4 ve Rajon Rondo 3, Rockets'tan Chris Paul ise 2 maç men cezası aldı.

Bitime 4 dakika 13 saniye kala all-star oyun kurucular Paul ile Rondo arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüşmüş, yumrukların konuştuğu olaya Ingram de dahil olmuştu. Yaşananlar sebebiyle 3 basketbolcu da oyundan atılmıştı.