    22 Ekim 2018, Pazartesi

    BASKETBOL

    Lakers-Rockets maçındaki kavganın cezası kesildi

    Lakers-Rockets maçındaki kavganın cezası kesildi
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 22.10.2018 Giriş Tarihi: 22.10.2018

    Amerikan 'nde () dün oynanan Lakers-Houston Rockets maçındaki kavganın sorumlularından 'e 4, 'ya 3 ve 'e 2 maç men cezası verildi.

    'den yapılan açıklamaya göre, Rockets'ın deplasmanda Lakers'ı 124-115 yendiği karşılaşmanın son anlarında çıkan kavgaya karışan oyuncular hakkındaki disiplin soruşturması tamamlandı. Lakers oyuncuları 4 ve 3, Rockets'tan ise 2 maç men cezası aldı.

    Bitime 4 dakika 13 saniye kala all-star oyun kurucular Paul ile Rondo arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüşmüş, yumrukların konuştuğu olaya Ingram de dahil olmuştu. Yaşananlar sebebiyle 3 basketbolcu da oyundan atılmıştı.

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