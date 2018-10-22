Pınar Karşıyaka sezona ısındı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezona üst üste 2 mağlubiyetle kötü başlayan Pınar Karşıyaka, form tutmaya başladı.

FIBA Europe Cup'ta Spirou Basket'i yenip ilk galibiyetini aldıktan sonra ligde de deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor engelini aşmayı başardı.

Rakibini deplasmanda 89-84 mağlup ederek çıkışa geçen yeşil-kırmızılılarda Marei, İlkan, Walker, Berk ve takıma geç katılan Henry'nin yükselen performansı yüzleri güldürdü. Pınar Karşıyaka, Avrupa'da Çarşamba günü sezonun ilk iç saha sınavında Donar Groningen'i ağırladıktan sonra ligde de pazar günü Afyon Belediyespor'la yine evinde oynayacak.