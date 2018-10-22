    22 Ekim 2018, Pazartesi

    BASKETBOL

    Pınar Karşıyaka sezona ısındı

    Pınar Karşıyaka sezona ısındı
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezona üst üste 2 mağlubiyetle kötü başlayan Pınar Karşıyaka, form tutmaya başladı.

    FIBA Europe Cup'ta Spirou Basket'i yenip ilk galibiyetini aldıktan sonra ligde de deplasmanda engelini aşmayı başardı.

    Rakibini deplasmanda 89-84 mağlup ederek çıkışa geçen yeşil-kırmızılılarda Marei, İlkan, Walker, Berk ve takıma geç katılan Henry'nin yükselen performansı yüzleri güldürdü. Pınar Karşıyaka, Avrupa'da Çarşamba günü sezonun ilk iç saha sınavında Donar Groningen'i ağırladıktan sonra ligde de pazar günü Afyon Belediyespor'la yine evinde oynayacak.


    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BASKETBOL HABERLERİ
    Türk Telekom İtalya deplasmanında Türk Telekom İtalya deplasmanında
    Lakers-Rockets maçındaki kavganın cezası kesildi Lakers-Rockets maçındaki kavganın cezası kesildi
    A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan: Tekrar yükselişe geçmek istiyoruz A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan: "Tekrar yükselişe geçmek istiyoruz"
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör