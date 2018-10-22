    22 Ekim 2018, Pazartesi

    BASKETBOL

    Türk Telekom evinde Beşiktaş’ı devirdi

    Türk Telekom evinde Beşiktaş’ı devirdi
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    , evinde karşılaştığı ’ı 8 sayı farkla 74-66 mağlup ederek, Süper Lig’deki ikinci galibiyetini aldı.

    evinde Beşiktaş'ı devirdi

    'nin üçüncü haftasında, 'nda Türk Telekom, ile karşı karşıya geldi. , , Yunus Emre Sonsırma, , beşiyle parkeye çıkan Türk Telekom, ilk dakikalarda sayı üretmekte zorlandı. Kenny Gabriel ve Stimac'ın boyalı bölgedeki çabalarıyla skor elde eden Türk Telekom, 'nu pota altında durmakta güçlük çekti. Bu sürenin ardından özellikle hücumda tecrübeli isimleriyle üretken olan Türk Telekom, Landsberg'in turnikesiyle ilk çeyreği 20-16 önde bitirdi.

    İkinci çeyrekte iki takım da dirençli bir mücadele sergiledi. Skor üstünlüğü sürekli el değiştirirken Türk Telekom çok fazla dış atış denemedi. Periyodun bitimine 4 dakika kala, Stimac'ın pota altında etkili oyunuyla farkı 5 sayıya çıkaran Türk Telekom (35-30) devreye 38-35 önde girdi.

    Telekom fırtınası
    Türk Telekom üçüncü çeyrekte rakibini baskı altına alarak, top kaybı yapmasını sağladı. İlk dört dakikalık zaman diliminde 8-0'lık (46-38) bir seri yakalayan Türk Telekom bu sürenin ardından maça ağırlığını koydu. Beşiktaş Sompo Japan'da Benzing'in pota altında çabaları yeterli olmayınca Türk Telekom çeyreği 12 sayı farkla 56-44 önde tamamladı.
    Final periyodunda Türk Telekom maçı istediği gibi kontrol etti. Türk Telekom, güçlü rakibi karşısında önemli bir galibiyet elde ederek maçtan 74-66 galip ayrıldı. Bu sonuçla Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi'ndeki ikinci galibiyetini aldı.
    Maçın en skorer ismi 21 sayı ile Sylven Landsberg olurken, Vladimir Stimac 19 sayı 11 ribound ile double double yaptı.

    Salon: Ankara Spor Salonu
    Hakemler: Mehmet Keseratar, Kerem Bakı, Ayşenur Yazıcıoğlu
    Türk Telekom: Kenny Gabriel 9, Terrance Campbell Jr 4, Serhat Çetin 0, Sylven Landesberg 21, 2, Vladimir Stimac 19, 7, Yunus Sonsırma 8, Polat Kaya, Nusret Yıldırım 2, Can Akın, Metin Türen 2
    Beşiktaş: Erkan Veyseloğlu 7, Ivan Vuba 8, 9, Anthony Alexander 15, Edward Gibson 6, Burak Can Yıldızlı, Can Maxim Mutaf, Ömer Utku Al 1, Samet Geyik 5, Michael Pressey 8, Clemens Benzing 7
    1. Periyot: 20-16
    Devre: 38-35
    3.Periyot: 56-44
    Sonuç: 74-66
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