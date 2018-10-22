    22 Ekim 2018, Pazartesi

    BASKETBOL

    Cedi'den Hawks potasına 12 sayı

    Cediden Hawks potasına 12 sayı
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    'de oynayan milli basketbolculardan , takımı 'ın 'a yenildiği maçta 12 sayı kaydetti

    Amerikan 'nde () forması giyen , takımının 133-111 kaybettiği maçını 12 sayıyla tamamladı.

    NBA'e 4 maçla devam edildi. Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers deplasmanından 133-111 galip ayrıldı. Hawks'un çaylak oyun kurucusu Trae Young 35 sayı ve 11 asistle sahanın en etkili ismi oldu.

    23 sayı, 5 ribaunt üreten Kent Bazemore ve 16 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan Alex Len, galibiyette önemli rol oynadı.

    Cavaliers'ta 16 sayı, 17 ribaunt, kenardan gelen Jordan Clarkson 19 sayı ve Cedi Osman 12 sayı, 4 asist, 3 ribauntla mücadele etti.

    , son 2 yılın şampiyonu Golden 'ı 100-98 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Nuggets'ı galibiyete, 23 sayı, 11 ribaunt, 6 asistle oynayan Nikola Jokic ve 28 sayı kaydeden Gary Harris taşıdı.

    SONUÇLAR

    Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 111-133

    Thunder-Sacramento Kings: 120-131

    Denver Nuggets-Golden State Warriors: 100-98

    Clippers-Houston Rockets: 115-112

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