Chicago Bulls, Ömer Aşıkı serbest bıraktı

21 Ekim 2018, Pazar
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Chicago Bulls, Ömer Aşık'ı serbest bıraktı
Giriş Tarihi: 21.10.2018
Milli basketbolcu Ömer Aşık, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Chicago Bulls'tan ayrıldı.
Chicago Bulls'un internet sitesinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki pota altı oyuncusu Ömer Aşık'ın serbest bırakıldığı duyuruldu. Açıklamada, oyun kurucu Shaquille Harrison ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Ömer Aşık, şubat ayında New Orleans Pelicans'tan ayrılarak 2010-11 ve 2011-12 sezonlarında da görev yaptığı Bulls'a imza atmıştı. Bir süredir hastalığı nedeniyle forma giyemeyen milli basketbolcu, Bulls kariyerinde çıktığı 152 maçta 2,9 sayı, 4,4 ribaunt ortalamaları yakaladı.
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