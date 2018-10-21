    21 Ekim 2018, Pazar

    BASKETBOL

    Chicago Bulls, Ömer Aşık'ı serbest bıraktı

    Chicago Bulls, Ömer Aşıkı serbest bıraktı
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 21.10.2018

    Milli basketbolcu , Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi 'tan ayrıldı.

    'un internet sitesinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki pota altı oyuncusu 'ın serbest bırakıldığı duyuruldu. Açıklamada, oyun kurucu Shaquille Harrison ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Ömer Aşık, şubat ayında 'tan ayrılarak 2010-11 ve 2011-12 sezonlarında da görev yaptığı Bulls'a imza atmıştı. Bir süredir hastalığı nedeniyle forma giyemeyen milli basketbolcu, Bulls kariyerinde çıktığı 152 maçta 2,9 sayı, 4,4 ribaunt ortalamaları yakaladı.

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