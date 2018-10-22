Euroleaguee yeni sponsor

22 Ekim 2018, Pazartesi
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StubHub International Business Development & Partnerships Departman Şefi Rafael Ortiz bu anlaşma hakkında şunları söyledi: "Turkish Airlines Final Four'un resmi bilet sağlayıcısı, resmi ikinci el bilet alım satım platformu ve Euroleague Basketball'un resmi VIP bilet sağlayıcısı olmaktan gurur duyuyoruz. Basketbol dünya genelinde çok sevilen bir spor ve basketbol severlerin, tuttukları takım nerede oynuyorsa oraya gitmekten çekinmediklerini görüyoruz. StubHub International'ın Matchroom Boxing, Northampton Siants, Everton FC veya StubHub Amerika'nın Philadelphia 76ers ve MLB gibi ortakları aracılığıyla spor severleri favori spor etkinlikleriyle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Aynı zamanda, StubHub Corporate'in çeşitli spor kulüpleri ve mekanlarla yaptıkları anlaşmalar sayesinde business müşterilemize VIP hizmet de sunmaktayız. Real Madrid Corporate Hospitality yetkili satıcısı da olduğumuz bir dönemde, müşterilerimize bu güzel haberi vermek bizim için çok önemli".
Roser Queralt, Euroleague Basketball's Chief Business Officer ise "StubHub ile resmi bilet satıcımız olarak çalışmaktan son derece mutluyuz. StubHub, dünyanın dört bir yanındaki sporseverlere en iyi hizmeti verebilmek için yaptığı ortaklıklarla bu alanda uzman olduğunu kanıtlamıştır. Aynı zamanda StubHub, Turkish Airlines Eurolegue Final Four taraftarlarına güvenli bir bilet alım satım platformu sunacak, bu anlamda da kendilerine güvenimiz tam" şeklinde konuştu.
2019 Euroleagur Final Four İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde düzenleneceği bildirilirken, biletlerin satışa çıkacağı tarih kısa zamanda açıklanacağı açıklandı.
Euroleague'e yeni sponsor
Giriş Tarihi: 22.10.2018
StubHub ve Euroleague Basketball, StubHub’ın Turkish Airlines Euroleague Final Four resmi bilet sağlayıcısı, resmi ikinci el bilet alım satım platformu ve resmi VIP bilet sağlayıcısı olduğu anlaşmayı kamuoyuna duyurdu.
Euroleague Basketball ve StubHub, Turkish Airlines Euroleague Final Four biletlerini taraftarlara en güvenli ve hızlı bir şekilde ulaştırabilmek için bir anlaşmaya imza attı. Gelişmiş teknolojik platform hizmetleri ile yeni kullanıcılara da ulaşmayı hedefleyen bu ortaklık sayesinde, aynı zamanda dünyanın her yerinden taraftarlar güvenli ve resmi bir platform üzerinden bilet alım satımı yapabilecek. Euroleague Basketball'un yeni resmi ortağı StubHub, uluslararası ortakları sayesinde turnuvanın gelişmesine önemli katkılarda bulunacağı belirtildi.
StubHub International Business Development & Partnerships Departman Şefi Rafael Ortiz bu anlaşma hakkında şunları söyledi: "Turkish Airlines Final Four'un resmi bilet sağlayıcısı, resmi ikinci el bilet alım satım platformu ve Euroleague Basketball'un resmi VIP bilet sağlayıcısı olmaktan gurur duyuyoruz. Basketbol dünya genelinde çok sevilen bir spor ve basketbol severlerin, tuttukları takım nerede oynuyorsa oraya gitmekten çekinmediklerini görüyoruz. StubHub International'ın Matchroom Boxing, Northampton Siants, Everton FC veya StubHub Amerika'nın Philadelphia 76ers ve MLB gibi ortakları aracılığıyla spor severleri favori spor etkinlikleriyle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Aynı zamanda, StubHub Corporate'in çeşitli spor kulüpleri ve mekanlarla yaptıkları anlaşmalar sayesinde business müşterilemize VIP hizmet de sunmaktayız. Real Madrid Corporate Hospitality yetkili satıcısı da olduğumuz bir dönemde, müşterilerimize bu güzel haberi vermek bizim için çok önemli".
Roser Queralt, Euroleague Basketball's Chief Business Officer ise "StubHub ile resmi bilet satıcımız olarak çalışmaktan son derece mutluyuz. StubHub, dünyanın dört bir yanındaki sporseverlere en iyi hizmeti verebilmek için yaptığı ortaklıklarla bu alanda uzman olduğunu kanıtlamıştır. Aynı zamanda StubHub, Turkish Airlines Eurolegue Final Four taraftarlarına güvenli bir bilet alım satım platformu sunacak, bu anlamda da kendilerine güvenimiz tam" şeklinde konuştu.
2019 Euroleagur Final Four İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde düzenleneceği bildirilirken, biletlerin satışa çıkacağı tarih kısa zamanda açıklanacağı açıklandı.
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