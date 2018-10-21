    21 Ekim 2018, Pazar

    BASKETBOL

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 84 - Pınar Karşıyaka: 89

    Karşıyaka deplasmanda galip
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 21.10.2018

    Pınar Karşıyaka, 'nin 3. haftasında deplasmanda 'u 89-84 yendi.

    Bu sonuçla, ilk haftayı bay geçen turuncu-lacivertliler ligde 2. kez mağlup olurken, konuk ekip ise ligde ilk galibiyetini aldı.

    Karşılaşmaya iyi başlayan Pınar Karşıyaka, karşısında 3. dakikayı 8-2 üstün bitirdi. Kulig, Babic ve Holloway ile tempoyu yakalayan turuncu-lacivertliler, 8. dakikada 17-14 öne geçti. Ev sahibi ekip, ilk çeyreği de 27-18 önde tamamladı.

    İkinci çeyreğe Babic'in basketiyle başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 11. dakikada farkı 11 sayıya (29-18) çıkardı. ve Henry ile hücumda etkinliğini artırarak dış atışlardan üst üste isabetler bulan Pınar Karşıyaka, 15. dakikada beraberliği (33-33) yakalarken, 16. dakikanın başında da öne geçti: 33-35. Çeyreğin son bölümü karşılıklı sayılara sahne olurken, konuk ekip boyalı alandan bulduğu basketlerle soyunma odasına 47-42 önde gitti.

    İkinci yarıya ve Kulig'in basketleriyle giren İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 7 sayı bularak 23. dakikada 49-48 öne geçti. Çeyreğin ikinci bölümünde savunmada sertliği artıran Pınar Karşıyaka, 'ın arka arkaya kaydettiği sayılarla 29. dakikada öne geçti: 58-60. Turuncu-lacivertliler, Kulig ve Mehmet Yağmur'la yeniden üstünlüğü yakalasa da (62-60) konuk ekip Walker'ın son saniye üçlüğüyle final periyoduna 63-62 üstün girdi.

    Dördüncü çeyreğe İstanbul Büyükşehir Belediyespor, hücumda iyi başladı. Ev sahibi ekip, 32. dakikada 66-63'lük üstünlüğü yakaladı. Periyodun ortaları başa baş geçerken, Pınar Karşıyaka 35. dakikada beraberliği sağladı: 71-71. Turuncu-lacivertliler, Kulig ve Holloway'in peş peşe bulduğu basketlerle 38. dakikada bir kez daha öne geçti: 79-77. Karşılaşmanın son bölümleri oldukça çekişmeli geçerken Pınar Karşıyaka, Walker'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle bitime 1 dakika 20 saniye kala yeniden beraberliği yakaladı: 82-82. ekibi, Marei ve Walker'ın basketleriyle son 27 saniyeye 86-82 önde girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, molanın ardından Holloway'in turnikesiyle bitime 19 saniye kala farkı 2 sayıya indirdi: 84-86. Walker'ın serbest atış isabetleriyle üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, maçı 89-84 kazandı.

    Salon: Cebeci Spor Kompleksi

    Hakemler: Aytuğ Ekti, , Ali Şakacı

    İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Holloway 27, Mehmet Yağmur 8, Babic 10, Kulig 31, 6, Mert Gizir, Sabahattin Can Göndür, Thompson 2, Minchev, Mert Çevik

    Pınar Karşıyaka: Walker 18, Henry 10, Gailius 5, İlkan Karaman 14, Marei 25, Akif Egemen Güven, Berk İbrahim Uğurlu 17, Erdi Gülaslan, Tayfun Erülkü, Chatman

    1. Periyot: 27-18

    Devre: 42-47

    3. Periyot: 62-63



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