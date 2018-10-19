LeBron Jamesli Lakers kötü başladı

19 Ekim 2018, Cuma
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İlk çeyrek sonucu 34-31 Portland Trail Blazers'ın üstünlüğüyle sonra ererken, ev sahibi ekip devre arasına da 65-63'lük üstünlükle girdi. 3'üncü çeyrekte Portland Trail Blazers'ın 93-91'lik üstünlüğü devam ederken, 4'üncü çeyrekte ise ev sahibi farkı açarak karşılaşmayı 128-119'luk skorla kazandı.
LeBron James'li Lakers kötü başladı
Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 Giriş Tarihi: 19.10.2018
LeBron James'in formasını giydiği Los Angeles Lakers NBA'de çıktığı ilk karşılaşmada Portland Trail Blazers'a 128-119'luk skorla kaybetti.
İlk çeyrek sonucu 34-31 Portland Trail Blazers'ın üstünlüğüyle sonra ererken, ev sahibi ekip devre arasına da 65-63'lük üstünlükle girdi. 3'üncü çeyrekte Portland Trail Blazers'ın 93-91'lik üstünlüğü devam ederken, 4'üncü çeyrekte ise ev sahibi farkı açarak karşılaşmayı 128-119'luk skorla kazandı.
33 yaşındaki yıldız basketbolcu LeBron James, karşılaşmada 26 sayı, 12 ribaunt, 6 asist ve 1 top çalma ile oynadı.
Los Angeles Lakers, bir sonraki maçını pazartesi günü TSİ 05.30'da Houston Rockets ile kendi sahasında oynayacak.
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