    19 Ekim 2018, Cuma

    BASKETBOL

    LeBron James'li Lakers kötü başladı

    LeBron Jamesli Lakers kötü başladı
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 Giriş Tarihi: 19.10.2018

    'in formasını giydiği NBA'de çıktığı ilk karşılaşmada 'a 128-119'luk skorla kaybetti.

    İlk çeyrek sonucu 34-31 'ın üstünlüğüyle sonra ererken, ev sahibi ekip devre arasına da 65-63'lük üstünlükle girdi. 3'üncü çeyrekte Portland Trail Blazers'ın 93-91'lik üstünlüğü devam ederken, 4'üncü çeyrekte ise ev sahibi farkı açarak karşılaşmayı 128-119'luk skorla kazandı.
    33 yaşındaki yıldız basketbolcu , karşılaşmada 26 sayı, 12 ribaunt, 6 asist ve 1 top çalma ile oynadı.

    , bir sonraki maçını pazartesi günü TSİ 05.30'da ile kendi sahasında oynayacak.

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