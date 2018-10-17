    17 Ekim 2018, Çarşamba

    BASKETBOL

    Warriors sezona galibiyetle başladı

    Warriors sezona galibiyetle başladı
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    NBA'in son şampiyonu Golden State Warriors, sahasında 'ı 108-100 mağlup etti

    Amerikan 'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, sezona galibiyetle başladı.

    Sahasında 'ı ağırlayan Golden State Warriors, baştan sona üstün götürdüğü maçta rakibini 108-100 yendi.

    Ev sahibi ekipte , 32 sayı, 8 ribaunt, 9 asistle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. 'ın 27 sayı attığı mücadelede, Klay Thompson 14 sayıyla oynadı.

    Konuk takımda ise 'un 27, Dennis Schröder'in 21 sayılık performansları mağlubiyete engel olamadı.

    Açılış günündeki diğer karşılaşmada ise , sahasında Philadelphia 76ers'ı 105-87 yendi.

    Celtics'te Jayson Tatum 23 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Marcus Morris 16 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

    Konuk takımda Joel Embiid 23 sayı, 10 ribaunt, Ben Simmons ise 19 sayı, 14 ribauntla mücadelede "double double" yapan diğer isimler oldu.

    Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, maçta 1 dakika süre aldı.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BASKETBOL HABERLERİ
    Darüşşafaka evinde Buducnost Voliyi devirdi Darüşşafaka evinde Buducnost Voli'yi devirdi
    Galatasaray, EuroCupta 2. galibiyetini aldı Galatasaray, EuroCup'ta 2. galibiyetini aldı
    Banvit sahasında Le Mansı farklı devirdi Banvit sahasında Le Mans'ı farklı devirdi
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör