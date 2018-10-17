    17 Ekim 2018, Çarşamba

    BASKETBOL

    Darüşşafaka evinde Buducnost Voli'yi devirdi

    Darüşşafaka evinde Buducnost Voliyi devirdi
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    , Euroleague'in 2. haftasında sahasında 'yi 71-63 mağlup etti.

    Salon: Volkswagen Arena
    Hakemler: Robert Lottermoser xx, Carmelo Paternico xx, Jordi Aliaga xx
    Tekfen: McCallum xx 4, Peiners xxx 15, Kidd xx 12, xx 8, Evans x 7, xx 2, Berk Demir x, xx 7, Brown x, Diebler xx 3, Eric xx 10, Muhammed Baygül x 3
    Başantrenör: Ahmet Çakı
    : Craft x 2, Gordic xxx 11, Clarke xx 5, Clark xx 11, Omic x 7, Jackson x 9, Ivanovic xx 10, Zoran Nikolic xx 3, Barovic x, Danilo Nikolic xx 5
    Başantrenör: Aleksandar Dzikic
    1. Periyot: 14-25 (Buducnost Voli lehine)
    Devre: 39-35 (Darüşşafaka lehine)
    3. Periyot: 53-49 (Darüşşafaka lehine)
    5 faul alan: Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka)

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