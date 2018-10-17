Darüşşafaka evinde Buducnost Voliyi devirdi

Darüşşafaka evinde Buducnost Voli'yi devirdi
Darüşşafaka, THY Euroleague'in 2. haftasında sahasında Buducnost Voli'yi 71-63 mağlup etti.
Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Robert Lottermoser xx, Carmelo Paternico xx, Jordi Aliaga xx
Darüşşafaka Tekfen: McCallum xx 4, Peiners xxx 15, Kidd xx 12, Oğuz Savaş xx 8, Evans x 7, Kartal Özmızrak xx 2, Berk Demir x, Doğuş Özdemiroğlu xx 7, Brown x, Diebler xx 3, Eric xx 10, Muhammed Baygül x 3
Başantrenör: Ahmet Çakı
Buducnost Voli: Craft x 2, Gordic xxx 11, Clarke xx 5, Clark xx 11, Omic x 7, Jackson x 9, Ivanovic xx 10, Zoran Nikolic xx 3, Barovic x, Danilo Nikolic xx 5
Başantrenör: Aleksandar Dzikic
1. Periyot: 14-25 (Buducnost Voli lehine)
Devre: 39-35 (Darüşşafaka lehine)
3. Periyot: 53-49 (Darüşşafaka lehine)
5 faul alan: Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Galatasaraylı Garry Rodrigues'e çılgın teklif!
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!