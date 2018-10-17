Darüşşafaka Tekfen, Rusya deplasmanında

Yeşil-siyahlı basketbol takımı, THY Avrupa Ligi 3. hafta maçında yarın CSKA Moskova ile karşılaşacak

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında yarın Rus ekibi CSKA Moskova'ya konuk olacak.

Megasport Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Yeşil-siyahlılar, organizasyonda geride kalan 2 maçta birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. İlk maçında son şampiyon Real Madrid'e 109-93 yenilen Darüşşafaka Tekfen, ikinci müsabakasında da Buducnost VOLI'yi 71-63 mağlup etti.

CSKA Moskova ise ligde bu sezon yaptığı 2 maçtan da galip ayrıldı. Organizasyona Barcelona Lassa'yı 95-75 yenerek başlayan Rus temsilcisi, ikinci maçında ise Maccabi FOX'a 89-86 üstünlük kurdu.