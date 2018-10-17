    17 Ekim 2018, Çarşamba

    BASKETBOL

    Darüşşafaka Tekfen, Rusya deplasmanında

    Darüşşafaka Tekfen, Rusya deplasmanında
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    Yeşil-siyahlı basketbol takımı, 3. hafta maçında yarın ile karşılaşacak

    Basketbol Takımı, 3. hafta karşılaşmasında yarın Rus ekibi 'ya konuk olacak.

    Megasport Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

    Yeşil-siyahlılar, organizasyonda geride kalan 2 maçta birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. İlk maçında son şampiyon 'e 109-93 yenilen Darüşşafaka Tekfen, ikinci müsabakasında da Buducnost VOLI'yi 71-63 mağlup etti.

    CSKA Moskova ise ligde bu sezon yaptığı 2 maçtan da galip ayrıldı. Organizasyona Barcelona Lassa'yı 95-75 yenerek başlayan Rus temsilcisi, ikinci maçında ise Maccabi FOX'a 89-86 üstünlük kurdu.


    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BASKETBOL HABERLERİ
    Warriors sezona galibiyetle başladı Warriors sezona galibiyetle başladı
    Darüşşafaka evinde Buducnost Voliyi devirdi Darüşşafaka evinde Buducnost Voli'yi devirdi
    Galatasaray, EuroCupta 2. galibiyetini aldı Galatasaray, EuroCup'ta 2. galibiyetini aldı
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör