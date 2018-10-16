    16 Ekim 2018, Salı

    BASKETBOL

    NBA'de heyecan başlıyor

    NBAde heyecan başlıyor
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 Giriş Tarihi: 16.10.2018

    Amerikan 'nde () 2018-19 sezonu, yarın sabaha karşı oynanacak maçlarla başlayacak.

    'de sezonun ilk maçı, ile Philadelphia 76ers arasında TSİ 03.00'te oynanacak. Ardından son iki yılın şampiyonu Golden State Warriors ile , TSİ 05.30'da karşılaşacak.

    Başantrenörü Brad Stevens ile son yıllarda çıkış yakalayan ve kadrosunda , Gordon Hayward, Jayson Tatum, Al Horford gibi önemli isimleri bulunduran Celtics, sezona evinde galibiyetle başlamayı hedefliyor. Joel Embiid ve Ben Simmons gibi yıldızlarıyla iddiasını ortaya koymaya çalışacak 76ers'ın kadrosundaki milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise başantrenör Brett Brown'ın şans vermesi halinde sahaya çıkacak.

    , , Draymond Green, Klay Thompson'dan oluşan güçlü kadrosuna DeMarcus Cousins'ı da ekleyerek sezon öncesi rakiplerine gözdağı veren Golden State Warriors, yine şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu gösterdi. Oklahoma City Thunder ise yıldız oyun kurucusu ve skoreri önderliğinde Warriors deplasmanında sezona sürpriz bir galibiyetle başlamaya çalışacak.

    30 takımın 82'şer maça çıkacağı normal sezon, 11 Nisan'da sona erecek. 16 takımın katılacağı play-off'lar 14 Nisan, 2019 NBA final serisi ise 31 Mayıs'ta başlayacak.

    NBA'de en fazla şampiyon olan takımlar ve dikkati çeken rekorlar şu şekilde:

    EN FAZLA ŞAMPİYON OLAN TAKIM:

    1. Boston Celtics: 17 kez

    2. : 16

    3. : 6

    Golden State Warriors: 6

    NORMAL SEZONDAKİ TAKIM REKORLARI:

    En fazla galibiyet: Golden State Warriors (2015-16) - 73

    En fazla mağlubiyet: Philadelphia 76ers (1972-73) - 73

    En iyi galibiyet yüzdesi: Golden State Warriors (2015-16) 73-9 (yüzde 89)

    En kötü galibiyet yüzdesi: (2011-12) 7-59 (yüzde 10,6)

    En fazla sayı atılan maç: 370 sayı

    : 186 - : 184 (1983'te 3 kez uzatmaya giden karşılaşma, aynı zamanda bir takımın en çok sayı (186) attığı maç olarak da NBA tarihine geçti)

    En az sayı atılan maç: 119 sayı

    Milwaukee Hawks: 57 - Boston Celtics: 62 (1955)

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