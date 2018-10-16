    16 Ekim 2018, Salı

    BASKETBOL

    Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

    Anadolu Efesin rakibi Zalgiris Kaunas
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 16.10.2018

    Avrupa Ligi 2. hafta karşılaşmasında temsilcimiz , 'nda Litvanya temsilcisi 'ı konuk ediyor. Anadolu Efes-Zalgiris Kaunas maçı hangi kanalda, ve Mücadele ile ilgili tüm detayları aspor.com.tr'de bulabilirsiniz.

    , Euroleague ikinci hafta karşılaşmasında yarın Litvanya'nın takımını konuk ediyor.

    Anadolu Efes-Zalgiris Kaunas maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

    İki takım arasında 'nda oynanacak olan karşılaşma 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 4'ten canlı yayınlanacak. Karşılaşma, meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü olan Pembe Top ile başlayacak ve hava atışını başarılı oyuncu gerçekleştirecek. Bu önemli projeye destek olmak için Sinan Erdem Spor Salonu'na pembe kıyafetleri ile gelecek kadın basketbolseverler, maç bileti için ücret ödemeyecek.

    Avrupa'daki 623. maç

    Avrupa arenasındaki 623. maçına çıkacak olan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 622 karşılaşmada 341 galibiyet ve 281 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague'de ise 375. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 374 karşılaşmada 184 galibiyet ve 190 yenilgi elde etti.

    17. randevu

    Anadolu Efes ile Zalgiris Kaunas, Avrupa kupalarında bugüne kadar 16 kez karşılaşırken, lacivert-beyazlılar 5 galibiyet ve 11 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört karşılaşmada Anadolu Efes 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken, THY Euroleague'de iki takım arasında oynanan 12 karşılaşmada ise Efes, 4 galibiyet ve 8 mağlubiyet elde etti.

    THY Euroleague'in açılış haftasında Anadolu Efes, 'nın takımını deplasmanda 90-71 mağlup etmiş, Zalgiris Kaunas ise 'nın Baskonia Vitoria Gasteiz takımına evinde 87-79 yenilmişti. Euroleague'de birinci haftanın ardından Anadolu Efes bir galibiyet ile dördüncü sırada, Zalgiris Kaunas ise bir mağlubiyet ile 10. sırada yer alıyor.

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