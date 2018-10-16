Banvit sahasında Le Mansı farklı devirdi

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Banvit, sahasında ağırladığı Fransız temsilcisi Le Mans'ı 29 sayı farkla 96-67 mağlup etti.

Beş faulle çıkan: 39.49 Cornelie (Le Mans)

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Tarpey ve Thompson ile sayılar bulan Le Mans, 4. dakikayı 7-4 önde geçti. Oliver, Perez ve Morgan üçlüsünün etkili oyunuyla skoru lehine çeviren Banvit, çeyreği 20-15 üstün kapattı.

İkinci periyoda hızlı başlayan Bandırma temsilcisi, Rıdvan Öncel ve Şehmus Hazer ile üst üste sayılar bularak farkı çift hanelere (28-17) çıkardı. Thompson, Clark ve Conger üçlüsüyle skora tutunmaya çalışan Le Mans, rakibinin top kayıplarını hücumda iyi değerlendirdi ve 15. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 28-24. Kalan dakikalarda iki takım karşılık basketler bulurken, Banvit devreye 36-32 önde girdi.

Üçüncü periyotta taraftar desteğini arkasına alan turuncu-beyazlılar, Oliver ve Bircevic ikilisinin etkili oyunuyla 9-0'lık seri yakaladı ve farkı 13'e kadar (45-32) çıkardı. Oyun kontrolünü eline alan ev sahibi ekip, final periyoduna 67-47 önde gitti.

Son periyotta açılan farkın rahatlığıyla rakibinin geri gelmesine izin vermeyen Banvit, karşılaşmadan 96-67 galip ayrıldı.

Banvit'te 23 sayı üreten Morgan maçın en skorer ismi olurken, Le Mans'ta Hendrix 15 sayıyla oynadı.





Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Alexey Davydov (Rusya), Steve Bittner (Almanya)

Banvit: Sedat Ali Karagülle, Perez 3, Thornton 10, İsmail Cem Ulusoy, Oliver 12, Ercan Osmani, Morgan 23, Rıdvan Öncel 12, Metehan Akyel, Bircevic 12, Şehmus Hazer 14, Ragıp Atar 10

Le Mans: Hendrix 15, Eito 3, Conger 14, Bigote 5, Tarpey 8, Cornelie 2, Yeguete 2, Thompson 13, Clark 5, Eyoum

1. Periyot: 20-15

Devre: 36-32

3. Periyot: 67-47