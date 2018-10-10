Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: THY Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamak istiyoruz
THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Almanya'nın Bayern Münih takımıyla deplasmanda karşılaşacak Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman ile kaptan Doğuş Balbay karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.
Ataman, lacivert-beyazlıların resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, THY Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.
İyi savunmanın yanı sıra hücumda skorer oyuncularından daha fazla katkı almaları gerektiğine değinen Ataman, "THY Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamak istiyoruz. Bayern Münih, kontrollü ve iyi basketbol oynayan sert bir takım. Biz de öncelikle son zamanlarda yaptığımız savunmayı yaparak, hücumda da skorer oyuncularımızın daha fazla katkı vermesi ile birlikte Almanya deplasmanındaki ilk THY Avrupa Ligi maçımızdan galibiyet ile dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Takım kaptanı Doğuş Balbay ise hem kupada hem de ligde galibiyetler alarak sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"İlk maçımızı THY Avrupa Ligi'nin yeni ekibi Bayern Münih'e karşı deplasmanda oynayacağız. Hem kupada hem ligde galibiyet alarak güzel bir başlangıç yaptık. Umarım üçüncüsü de THY Avrupa Ligi maçında gelir ve sezonu üçte üç yaparak açmış oluruz. Bayern Münih çok ciddi bir ekip. Güzel bir takım kurdular. Ama biz de yeni oyuncularımızın kaynaşması ile çok tehlikeli bir takım olduk. Bu sene bunu THY Avrupa Ligi'nde göstermek istiyoruz."
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