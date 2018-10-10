    10 Ekim 2018, Çarşamba

    BASKETBOL

    Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: THY Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamak istiyoruz

    Avrupa Ligine galibiyetle başlamak istiyoruz
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 Giriş Tarihi: 10.10.2018

    'nin ilk haftasında yarın 'nın takımıyla deplasmanda karşılaşacak 'in başantrenörü ile kaptan karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Ataman, lacivert-beyazlıların resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, 'ne galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.

    İyi savunmanın yanı sıra hücumda skorer oyuncularından daha fazla katkı almaları gerektiğine değinen Ataman, "THY Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamak istiyoruz. , kontrollü ve iyi basketbol oynayan sert bir takım. Biz de öncelikle son zamanlarda yaptığımız savunmayı yaparak, hücumda da skorer oyuncularımızın daha fazla katkı vermesi ile birlikte deplasmanındaki ilk THY Avrupa Ligi maçımızdan galibiyet ile dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Takım kaptanı ise hem kupada hem de ligde galibiyetler alarak sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

    "İlk maçımızı THY Avrupa Ligi'nin yeni ekibi Bayern Münih'e karşı deplasmanda oynayacağız. Hem kupada hem ligde galibiyet alarak güzel bir başlangıç yaptık. Umarım üçüncüsü de THY Avrupa Ligi maçında gelir ve sezonu üçte üç yaparak açmış oluruz. Bayern Münih çok ciddi bir ekip. Güzel bir takım kurdular. Ama biz de yeni oyuncularımızın kaynaşması ile çok tehlikeli bir takım olduk. Bu sene bunu THY Avrupa Ligi'nde göstermek istiyoruz."

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