Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbol liglerinde başlayacak 2018-2019 sezonu için tüm kulüplere başarılar diledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbol liglerinde başlayacak 2018-2019 sezonu öncesi TBF'nin internet sitesinden bir mesaj yayınladı.

Basketbol tarihinin en yüksek rakamlı yeni yayın anlaşmasının Süper Lig'in marka değerinin ne kadar arttığının kanıtı olduğunu belirten Türkoğlu, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak liglerimizin kalitesini artırmak kadar milli takımımızın başarıları için zemin oluşturmak gibi önemli görevlerimiz de var. Yeni yabancı kuralımız sayesinde önümüzdeki sezon Türk oyuncularımız kendilerini geliştirebilmek adına daha fazla süre alma fırsatı bulacaklar. Ayrıca kulüplerimizi de yabancı kontenjanlarını değerlendirirken tercihlerini daha nitelikli yabancı oyunculardan yana kullanmaya teşvik etmiş olacağız. Aynı şekilde, yeni antrenör kriterlerimizle birlikte kendilerini ispat etmiş ve ligimize değer katacak yabancı çalıştırıcılara kapılarımızı açarken, Türk antrenörlerimize de fırsat eşitliği sunuyoruz.. Bu kararlarımız ile hem milli takımlar düzeyinde başarı artışı sağlamayı hem de liglerimiz için Türk sporcu ve yöneticilerinden oluşan bir kaynak oluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Basketbol Gençler Ligi'nin meyvelerini vermeye başladıklarını gördüklerini söyleyen Başkan Türkoğlu, "BGL'de kendini geliştiren birçok oyuncumuz bu sezon kulüpleriyle Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi tecrübesi yaşayacak. Yolun başındaki bu genç kardeşlerime Süper Lig'de bol şans diliyor ve çok çalışmalarını kendilerini durmadan geliştirmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Basketbol Federasyonu'nun 60. yılını kutlayacaklarını ifade eden Hidayet Türkoğlu, "2018-2019 sezonu başlarken; kulüplerimizin yöneticilerine, teknik ve idari kadrolarına, sporcularımıza, hakemlerimize ve müsabaka görevlilerine başarılar diliyor; basketbolseverlere keyif veren bir sezon yaşanmasını temenni ediyorum" dedi.