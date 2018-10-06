    06 Ekim 2018, Cumartesi

    BASKETBOL

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Darüşşafaka Tekfen: 62 - Gaziantep Basketbol: 63

    Darüşşafaka Tekfen: 62 - Gaziantep Basketbol: 63
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 06.10.2018

    Tahincioğlu Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun ilk haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda 'i 63-62 yendi.

    Karşılaşmaya Vasiliauskas'ın etkili oyunuyla başlayan Gaziantep , 7. dakikaya 10-7 önde girdi. Boyalı alanda 'la sayılar üreten kırmızı-siyahlılar, hücumda tempoyu yakalayamayan önünde ilk periyodu 19-12 üstün tamamladı.

    İkinci çeyreğin ilk bölümünde Darüşşafaka Tekfen'i dış atışlara zorlayan Gaziantep Basketbol, hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle 13. dakikayı 23-14 önde bitirdi. Kenardan oyuna dahil olan Eric'in yanı sıra McCallum'la boyalı alanı zorlayan yeşil-siyahlılar, ilk yarının bitimine 23 saniye kala eşitliği yakaladı: 31-31. Takımlar soyunma odasına da 31-31'lik beraberlikle girdi.

    İkinci yarıya McKissic'in arka arkaya bulduğu basketlerle başlayan Gaziantep Basketbol, 25. dakikaya 41-38 üstün girdi. Savunmada sertliği artıran Darüşşafaka Tekfen, 'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 27. dakikada öne geçti: 43-41. Ev sahibi ekip, son çeyreğe de 47-46 önde gitti.

    Son periyotta da takımların başa baş mücadelesi devam ederken, 34. dakika 51-51'lik eşitlikle geçildi. Pota altında Jekiri ile etkili olan Gaziantep Basketbol, 36. dakikada 55-53 öne geçti. Darüşşafaka Tekfen, savunmada boyalı alanı savunmakta zorlansa da 'nun üç sayılık basketiyle 37. dakikada beraberliği yakaladı: 57-57. Son bölümde 'ün turnikesiyle bir kez daha öne geçen kırmızı-siyahlılar, son 21 saniyeye 61-59 üstün girdi. Bitime 3 saniye kala McKissic'in basketiyle farkı 4 sayıya (59-63) çıkaran Gaziantep Basketbol, Diebler'ın dış atışına engel olamasa da karşılaşmayı 63-62 kazandı.

    Salon: Volkswagen Arena

    Hakemler: Mehmet Keseratar, Kerem Baki, Sinem Tetik

    Darüşşafaka Tekfen: McCallum 7, Muhammed Baygül 2, Peiners 16, Evans 11, Emircan Koşut, Berk Demir, Diebler 5, Kartal Özmızrak 6, Eric 10, , Doğuş Özdemiroğlu 5

    Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt 9, Vasiliauskas 13, McKissic 12, James 4, Doğan Şenli, Kadir Bayram 7, Orhan Haciyeva 2, Murat Göktaş, Greene 4, Jekiri 12

    1. Periyot: 12-19

    Devre: 31-31

    3. Periyot: 47-46

    Beş faulle çıkan: 39.41 James (Gaziantep Basketbol)



    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BASKETBOL HABERLERİ
    Galatasaray ile Anadolu Efes ligde 99. randevuda Galatasaray ile Anadolu Efes ligde 99. randevuda
    Hidayet Türkoğludan yeni sezon mesajı Hidayet Türkoğlu'dan yeni sezon mesajı
    Ersanlı Milwaukee Bucks, Chicago Bullsu 116-82 yendi Ersan'lı Milwaukee Bucks, Chicago Bulls'u 116-82 yendi
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör