    04 Ekim 2018, Perşembe

    BASKETBOL

    Ersan İlyasova'lı Milwaukee Bucks, Chicago Bulls'u 116-82 yendi

    Ersanlı Milwaukee Bucks, Chicago Bullsu 116-82 yendi
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 04.10.2018

    , NBA sezon öncesi maçında sahasında oynadığı 'u 116-82 mağlup etti. Bucks'ta forma giyen milli basketbolcu , kenardan gelip aldığı 11 dakikalık sürede 9 sayı, 4 ribaund ile katkı verdi.

    NBA sezon öncesinde maçında sahasında ile karşı karşıya geldi. Milli basketbolcu 'nın kenardan gelerek 11 dakika süre aldığı maçta Milwaukee, Chicago'yu 116-82'lik skorla yendi. Ersan karşılaşmayı 9 sayı, 4 ribaund ile tamamlarken, takımda Giannis Antetekounmpo 19 sayı, 13 ribaund, Eric Bledsoe 16 sayı, 6 asist ile oynadı. Chicago Bulls'ta ise Bobby Portis 17 sayı, 3 ribaund ve Kris Dunn 10 sayı, 5 ribadun ile takımına katkıda bulundu.

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