Milwaukee Bucks, NBA sezon öncesi maçında sahasında oynadığı Chicago Bulls'u 116-82 mağlup etti. Bucks'ta forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova, kenardan gelip aldığı 11 dakikalık sürede 9 sayı, 4 ribaund ile katkı verdi.

NBA sezon öncesinde maçında Milwaukee Bucks sahasında Chicago Bulls ile karşı karşıya geldi. Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın kenardan gelerek 11 dakika süre aldığı maçta Milwaukee, Chicago'yu 116-82'lik skorla yendi. Ersan karşılaşmayı 9 sayı, 4 ribaund ile tamamlarken, takımda Giannis Antetekounmpo 19 sayı, 13 ribaund, Eric Bledsoe 16 sayı, 6 asist ile oynadı. Chicago Bulls'ta ise Bobby Portis 17 sayı, 3 ribaund ve Kris Dunn 10 sayı, 5 ribadun ile takımına katkıda bulundu.