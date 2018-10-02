    02 Ekim 2018, Salı

    BASKETBOL

    Semih Erden, İstanbul BBSK’ye imzayı attı

    Semih Erden, İstanbul BBSK’ye imzayı attı
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 Giriş Tarihi: 02.10.2018

    Başarılı cu , Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İstanbul ) ile 1 yıllık anlaşma imzaladı.

    Tecrübeli cu , ile 1 yıllık anlaşma imzaladı. Cebeci Spor Kompleksi'nde gerçekleşen imza törenine Erden'in yanı sıra İstanbul BBSK Başkanı , genel sekreter ve basketbol şube sorumlusu Hakan Şahin ve Başkan Vekili Enver Yılmaz katıldı.

    İstanbul BBSK'ye imza attığı için mutlu olduğunu ifade eden Semih Erden, "Samimi karşılamadan dolayı teşekkür ederim. 'dan sonra bu kulüpte olmak gurur verici. Bu kulübü yerli ve milli olarak kabul ediyoruz. Buradan oynayacak olmaktan dolayı mutluyum. İnşallah hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

    Müthiş bir salona sahip olduklarını da kaydeden Erden, "Buradaki misyonum basketbolu en iyi şekilde oynamak ve takıma katkı vermek. Burası çok yönlü. Alttan gelen oyuncuların ağabeye ihtiyaçları var. Ben de bildiklerimi en iyi şekilde aktaracağım. İnşallah uzun vadeli birliktelik olur" şeklinde konuştu.

    Semih Erden gibi bir basketbolcuyu kulübe kazandırdıkları için mutlu olduklarını dile getiren Başkan Celalettin Deniztoker ise, "Semih'e bizi kırmayarak buraya geldiği için teşekkür ederiz. Sözleşmede de fedakarlık yaptı. Gençlerimize örnek olarak bu kulüpte uzun süre kalmasını temenni ediyoruz" açıklamasında bulundu.

    Konuşmaların ardından Semih Erden, kendisini İstanbul BBSK'ye bağlayan sözleşmeye imza attı ve Başkan Celalettin Deniztoker ile birlikte kulüp formasıyla objektiflere poz verdi.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BASKETBOL HABERLERİ
    34. Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor 34. Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor
    Galatasarayın konuğu MoraBanc Andorra Galatasaray'ın konuğu MoraBanc Andorra
    Ege Arar: "Bu sene maçları taraftarımızla kazanacağız"
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör