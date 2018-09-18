    19 Eylül 2018, Çarşamba

    BASKETBOL

    Kadın basketbolcuların Dünya Kupası kadrosu belli oldu

    Kadın basketbolcuların Dünya Kupası kadrosu belli oldu
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 18.09.2018

    A 'nın 2018 FIBA 'nda mücadele edecek 12 kişilik kadrosu belli oldu.

    Basketbol Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'nın Tenerife kentinde 22-30 Eylül'de düzenlenecek organizasyonda yer alacak milli takımın 12 kişilik kadrosu duyuruldu.

    A 'nın 12 kişilik kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

    , Olcay Çakır Turgut, , Ayşe Cora, , Bahar Çağlar, , Tuğçe Canıtez, Tilbe Şenyürek, İlayda Güner, Esra Ural Topuz, Kuanitra Holingsvorth.

    Milliler, turnuvada , Arjantin ve ile B Grubu'nda mücadele edecek. Türkiye, 'ndaki ilk maçında 22 Eylül Cumartesi günü Arjantin ile karşılaşacak.



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