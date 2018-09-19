    20 Eylül 2018, Perşembe

    BASKETBOL

    A Milli Kadın Basketbol Takımı, İspanya'ya gitti

    Potanın Perileri İspanyaya gitti
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 Giriş Tarihi: 19.09.2018

    İspanya'nın Tenerife kentinde 22-30 Eylül'de düzenlenecek 2018 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek , İspanya'ya gitti.

    Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçakla İspanya'nın başkenti Madrid'e giden milli takım, buradan Tenerife'ye geçecek.

    İlk rakip Arjantin

    Milliler, turnuvada Avustralya, Arjantin ve Nijerya ile B Grubu'nda mücadele edecek.

    Türkiye, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 22 Eylül Cumartesi günü Arjantin ile karşılaşacak. 23 Eylül'de Nijerya ile mücadele edecek ay-yıldızlı ekip, 25 Eylül'de ise Avustralya karşısına çıkacak.

    Statü

    2018 FIBA Dünya Kupası'nda grubunu ilk sırada bitirecek ekip, adını doğrudan çeyrek finale yazdıracak.

    Grup ikincileri ve üçüncüleri çapraz eşleşmeyle birbirlerine rakip olacak ve çeyrek final vizesi için mücadele edecek.

    Kadın basketbolcuların Dünya Kupası kadrosu belli oldu

    Kadro

    'nın 12 kişilik kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

    Işıl Alben, Olcay Çakır Turgut, Asena Yalçın, Ayşe Cora, Merve Aydın, Bahar Çağlar, Cansu Köksal, Tuğçe Canıtez, Tilbe Şenyürek, İlayda Güner, Esra Ural Topuz, Kuanitra Holingsvorth.

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