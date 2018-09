2018 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Takım, İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen idmanı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da izledi.

Antrenman sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkoğlu, kadın milli takımının, federasyonun gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Kadın milli takımı, aldığı sonuçlarla basketbolun daha iyi yerlere gelmesini sağladı. Güzel bir Dünya Kupası bizi bekliyor. Oyuncularımızın iyi hazırlandığını düşünüyorum." diye konuştu.

Turnuvaların farklı geçtiğine dikkati çeken Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takımlar maç maç bakarlar. O anki performanslarında her an her şey değişebilir. Ekibimiz turnuva anlamında tecrübeli. İnşallah güzel atmosfer olur. Oyuncularımız bizi gururlandıracak başarıları elde eder. İnşallah tüm ülkeyi gururlandıracak başarı alırlar."

Yönetim olarak her zaman en iyisini istediklerini belirten Türkoğlu, "Bu takımın en iyiyi hak ettiğini düşünüyoruz. Grubumuzda dünya ekolü olarak önemli ülkeler var. Çaprazdan gelebilecek önemli ülkeler var." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takımda genç oyuncuların bulunmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Türkoğlu, şunları söyledi:

"İster istemez bir jenerasyon değişikliği yaşıyoruz. Aynısını erkek milli takımında da yaşıyoruz. Genç arkadaşlarımızın bu yaşta milli takıma dahil olması önemli. Onlar uzun dönem milli formayı taşıyacak. Ekrem hoca da onlara şans verdi, bu şansı iyi değerlendireceklerdir. Federasyon olarak altyapılarımızın iyi olduğunu, genç jenerasyona sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu bizi heyecanlandırıyor. İlayda Güner gibi 18-19 yaşında oyuncularımızın olması önemli. Erkek milli takımında da 21-23 yaşındaki Cedi, Furkan gibi oyuncular bizi uzun dönem temsil edeceklerdir. Milli takıma sahip çıkan, buranın bir parçası olmak isteyen herkese teşekkür ediyorum, kimi çağırdıysak tereddütsüz geldi."







Memnun: "Çok sıkı çalıştık"

A Milli Takım Başantrenörü Ekrem Memnun ise hazırlıkları tamamlamak üzere olduklarını vurgulayarak, "Büyük hayallerimiz var ama bunları gerçekleştirmek kolay değil. Eksik yönlerimizi, artılarımızı biliyoruz. Çok sıkı çalıştık. Bütün amacımız zayıf noktaları daha az zayıf göstermek, güçlü yanlarımızı da daha güçlü göstermek. Fizik olarak iyi hazırlandık. Ben çok umutluyum. Henüz potansiyelimizin tamamını ortaya koymuş değiliz." diye konuştu.

Turnuva içinde oyunlarını daha da yukarı çıkaracaklarına inandığını kaydeden Memnun, "Turnuva tecrübesine sahibiz. Sert takımlar var, amacımız yarışın içinde kalmak. Turnuvalar anlık şeyler, her şeyini ortaya koyan kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Grup lideri olmamaları halinde çapraz eşleşmede olası rakiplerden birinin ABD'nin olacağının hatırlatılması üzerine Memnun, şunları söyledi:

"Maç sahada oynanacak. Favori olmak hiçbir şeyi ifade etmez. Biz birinci olmanın hayalini kuruyoruz. Birinci olursak bu sorunları düşünmeyiz. Orada göreceğiz. Sloganımız hep yarışın içinde kalmak. Son 2 Avrupa Şampiyonası'nda 16 resmi maç oynadık, bunların 13'ünü kazandık. Kaybettiğimizden çok yenilen ekipler madalya aldı. Önemli maçları kazanmak gerekiyor."

A Milli Kadın Takımı Menajeri Zeynepgül Ene ise uzun ama iyi bir süreç geçirdiklerini dile getirdi.

Mayıstan beri yaptıkları çalışmada daha güçlü hale geldiklerine dikkati çeken Ene, "Sakatlığı bulunan oyuncumuz yok. Yarın gideceğiz ve ilk maçımızı cumartesi günü oynayacağız." diye konuştu.

Bu arada Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yönetim kurulu üyeleri, idman sonrası milli takım teknik heyeti ve oyuncularıyla Florya'daki bir restoranda yemek yedi.