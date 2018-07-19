    19 Temmuz 2018, Perşembe

    BASKETBOL

    Olaylı maçta 13 basketbolcuya ceza

    Olaylı maçta 13 basketbolcuya ceza
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 19.07.2018

    FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, 2 Temmuz'daki 2019 Dünya Kupası Asya Elemeleri B Grubu mücadelesinde saha içinde yaşanan kavgaya ilişkin disiplin soruşturması tamamlandı. FIBA Disiplin Kurulu, Filipinler'den 10 basketbolcu ve 2 antrenör, Avustralya'dan ise 3 basketbolcuya değişen sürelerde men cezası verilmesini kararlaştırdı.

    Filipinler Milli Takımı Başantrenörü Vincent Reyes 1, yardımcısı Joseph Uichico 3, oyunculardan Calvin Abueva 6, Roger Pogoy, Carl Cruz, Jio Jalalon 5'er, Terence Romeo, Jayson Castro William, Andray Blatche, Jeth Rosario 3'er, Japeth Aguilar ve Matthew Wright birer maç men cezası aldı.

    Avustralyalı oyunculardan Daniel Kickert 5, Thon Maker 3 ve Chris Goulding 1 maçlığına men edildi.

    Ayrıca Filipinler Basketbol Federasyonuna, 2'si üç yıl ertelemeli, 3 karşılaşma seyircisiz oynama ve 250 bin İsviçre frangı para cezası, Avustralya Basketbol Federasyonuna da 100 bin İsviçre frangı para cezası verildi.

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