    14 Temmuz 2018, Cumartesi

    BASKETBOL

    Eskişehir Basket ligden çekildi

    Eskişehir Basket ligden çekildi
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 13.07.2018

    , Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nden çekildiğini açıkladı!

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından 'in yönetim kurulunun, ligden ve Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) tarafından düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi'nden çekilme kararı aldığı bildirildi.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Bu akşam yapılan Eskişehir Basket Yönetim Kurulu toplantısında takımımızın 2018-2019 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne katılmayacağı kararı alınmıştır. Detaylı açıklama en yakın zamanda yapılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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