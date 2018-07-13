    13 Temmuz 2018, Cuma

    BASKETBOL

    Furkan Korkmaz, Phoneix maçında göz kamaştırdı

    Furkan Korkmaz, Phoneix maçında göz kamaştırdı
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 13.07.2018

    NBA Yaz Ligi’nde milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Phoneix Suns'ı 88-86 mağlup etti. Korkmaz mücadelede 18 sayı, 5 ribaund ve 3 asist ile oynadı.

    NBA'de Yaz Ligi'nde heyecan 8 maç ile devam etti. Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Phoneix Suns'ı 88-86 mağlup etti. Korkmaz, sahada 28 dakika sahada kalırken, 18 sayı, 5 ribaund, 3 asist, 1 top çalma ve 1 blok ile mücadeleyi tamamladı. Philadelphia'da ayrıca Isaiah Miles 20 sayı, 6 ribaund ve Askia Booker 11 sayı, 7 ribaund ile oynadı. Suns'ta ise Shaquille Harrison 17 sayı, 8 ribaund ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.

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