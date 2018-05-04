Potada derbi heyecanı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Doğuş, yarın derbi maçta Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak derbi, saat 13.00'te başlayacak.

Normal sezonu, bitime 3 hafta kala lider bitirmeyi garantileyen sarı-lacivertliler, geride kalan 27 maçta 24 galibiyet, 3 yenilgi aldı. Ligde son yenilgisini 28 Ocak'ta Banvit deplasmanında yaşayan Fenerbahçe Doğuş, daha sonraki 11 maçını da kazandı.

Beşiktaş Sompo Japan ise ligde normal sezonu ilk 4'te bitirip play-off çeyrek final serisinde saha ve seyirci avantajı yakalamak için mücadele ediyor. Ligde 4. sırada bulunan siyah-beyazlıların, 18 galibiyet, 9 yenilgisi bulunuyor.

- Fenerbahçe, Beşiktaş'a ligde 6 yıldır yenilmiyor

Fenerbahçe, potada Beşiktaş'a son yıllarda büyük bir üstünlük kurdu.

Sarı-lacivertliler, rakibine ligde 6 yıldır maç kaybetmiyor. Beşiktaş karşısındaki son yenilgisini 9 Mayıs 2012'de yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra oynanan 15 lig maçını da galip bitirmeyi başardı.

- Ataşehir'de yenilgiyi unuttu

Fenerbahçe Doğuş, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynadığı son 52 lig maçını da kazanarak ulaşılması güç bir seriye imza attı.

Ligde seyircisi önünde son yenilgisini 26 Ekim 2015'te Torku Konyaspor alan sarı-lacivertliler, daha sonra oynadığı 52 lig maçında da rakiplerine şans tanımadı.

Ataşehir'de 3.5 yılı aşkın bir süredir kaybetmeyen sarı-lacivertliler, derbide bu seriyi sürdürmek için de mücadele edecek.