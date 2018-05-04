Cavaliersı yine LeBron James sırtladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları konferans yarı finalinde Cleveland Cavaliers, deplasmanda Toronto Raptors'ı 128-110 yenerek seride 2-0 öne geçti.

NBA Doğu Konferansı yarı final ikinci maçında Toronto Raptors, sahasında Cleveland Cavaliers'ı ağırladı.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 2 dakika süre aldığı maçı 128-110 kazanan konuk ekipte, LeBron James 43 sayı, 8 ribaunt ve 14 asistle galibiyete büyük katkı sağladı. 33 yaşındaki James, NBA play-off'ları tarihinde bir maçta 40 sayı ve 14 asist barajını geçen ilk oyuncu oldu.

31 sayı ve 11 ribauntla maçı tamamlayan Kevin Love, "double double" yaptı.

Raptors'ta DeMar DeRozan 24, Kyle Lowry 21 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı.

- Celtics kaybetmedi

Milli basketbolcular Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı sahasında 108-103 yenen Boston Celtics, seride 2-0 öne geçti.

Jayson Tatum'un 21 sayıyla takımının en skorer ismi olduğu Celtics'te, Al Horford 13 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

Ersan İlyasova'nın 4 sayı, 6 ribaunt ve 1 asistle oynadığı konuk ekipte ise Joel Embiid 20 sayı, 14 ribaunt ve 5 asistle karşılaşmayı tamamladı. Furkan Korkmaz maçta forma giymedi.