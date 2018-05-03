;
    03 Mayıs 2018, Perşembe

    BASKETBOL

    Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde play-off turu yarın başlıyor

    TBL 1. Ligde play-off turu yarın başlıyor
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 03.05.2018 Giriş Tarihi: 03.05.2018

    Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) play-off çeyrek final heyecanı yarın başlayacak

    Normal sezonu 2 ila 9. sırada tamamlayan ekipler play-off oynamaya hak kazandı.

    Play-off çeyrek finalinde iki galibiyete ulaşan dört takım adını yarı finale yazdıracak. Yarı finalde üç galibiyet alacak iki takım finalde karşılaşacak. Final serisinde ise üç galibiyete ulaşacak ekip, normal sezonu lider tamamlayan Türk Telekom'un ardından gelecek sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek.

    Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre TBL'de play-off çeyrek final maç programı şöyle:

    - İlk maçlar

    Yarın:

    18.00 Selçuklu Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Selçuklu Belediye)

    19.00 Afyon Belediyespor-İstanbulspor Beylikdüzü (Afyonkarahisar Atatürk)

    5 Mayıs Cumartesi:

    18.00 Antalyaspor-Bahçeşehir Koleji (Antalya)

    18.00 Bursaspor Durmazlar-Akhisar Belediyespor (Bursa Atatürk)

    - İkinci maçlar

    7 Mayıs Pazartesi:

    18.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Afyon Belediyespor (Beylikdüzü)

    18.00 Bandırma Kırmızı-Selçuklu Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)

    8 Mayıs Salı:

    14.00 Bahçeşehir Koleji-Antalyaspor (Caferağa)

    19.00 Akhisar Belediyespor-Bursaspor Durmazlar (Akhisar Belediye)

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BASKETBOL HABERLERİ
    Saha avantajı Utah Jazzda Saha avantajı Utah Jazz'da
    Başantrenör Kokoskov, NBA tarihine geçti Başantrenör Kokoskov, NBA tarihine geçti
    Fenerbahçe Doğuş, liderliği garantiledi Fenerbahçe Doğuş, liderliği garantiledi
    BİZE ULAŞIN