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    03 Mayıs 2018, Perşembe

    BASKETBOL

    Saha avantajı Utah Jazz'da

    Saha avantajı Utah Jazzda
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 03.05.2018 Giriş Tarihi: 03.05.2018

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları konferans yarı finalinde Utah Jazz, deplasmanda Houston Rockets'ı 116-108 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.

    NBA Batı Konferansı yarı final ikinci maçında Houston Rockets, sahasında Utah Jazz'ı ağırladı.

    İlk periyodu 36-28, devreyi de 64-55 önde geçen konuk ekip karşısında Houston Rockets, üçüncü periyotta farkı bir sayıya kadar indirdi: 85-86. Son periyotta üstünlüğünü koruyan ve karşılaşmayı 116-108 kazanan Utah Jazz, seriyi 1-1'e getirdi ve saha avantajını eline geçirdi.

    Joe Ingles'in 27 sayıyla galibiyete katkıda bulunduğu Utah Jazz'da Rudy Gobert 15 sayı, 14 ribaunt, Donovan Mitchell 17 sayı, 11 asist, Jae Crowder da 15 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

    Rockets'ta ise James Harden 32 sayı, 6 ribaunt, 11 asistle sahanın en skorer ismi olurken, Chris Paul 23, Clint Capela da 21 sayıyla oynadı.

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