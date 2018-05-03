Başantrenör Kokoskov, NBA tarihine geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Phoenix Suns, başantrenörlük görevi için Sırp Igor Kokoskov ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, anlaşmaya varılan 46 yaşındaki Kokoskov'un, NBA tarihinin Avrupa'da doğup büyüyen ilk başantrenörü olacağı bildirildi.

Açıklamada, Batı Konferansı yarı finalinde Houston Rockets ile karşılaşan Utah Jazz'da yardımcı antrenörlük yapan Kokoskov'un play-off'ların bitmesinin ardından Suns'taki görevine başlayacağı belirtildi.

Daha önce NBA'de Los Angeles Clippers, Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns, Orlando Magic gibi takımlarda yardımcı antrenörlük görevi üstlenen Kokoskov, Gürcistan ve Slovenya Milli Takımı'nı da çalıştırdı. Slovenya, Kokoskov'un başantrenörlüğünde Türkiye'de düzenlenen 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.