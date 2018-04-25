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    25 Nisan 2018, Çarşamba

    BASKETBOL

    Beşiktaş'ta Diebler, 3 hafta sahalardan uzak kalacak

    Beşiktaşta sakatlık şoku! 3 hafta...
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 Giriş Tarihi: 25.04.2018

    Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı oyuncusu , sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

    Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı takımın, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Odeabank ile yaptığı maçta sakatlanan Diebler'in sağ arka baldırında 2. derece yırtık tespit edildi.

    ABD'li oyuncunun tedavisine başlandı.


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