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    26 Nisan 2018, Perşembe

    BASKETBOL

    Real Madrid, Panathinaikos Superfoods karşısında seride 2-1 öne geçti

    Real Madrid seride 2-1 öne geçti
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 Giriş Tarihi: 25.04.2018

    Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında İspanyol temsilcisi Real Madrid, sahasında Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımını 81-74 yenerek seride 2-1 öne geçti.

    Wizink Center'da oynanan ve ilk çeyreği 17-17 eşitlikle tamamlanan maçta ev sahibi ekip, devreye 40-34 önde girdi.

    Üçüncü çeyreği de 57-53 üstün bitiren Real Madrid, karşılaşmayı 81-74 kazanarak seride 2-1 öne geçmeyi başardı.

    Real Madrid'de Jaycee Carroll 17 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Rudy Fernandez 9 sayı üretti.

    Konuk takımda ise Nick Calathes 26, James Gist 15, Mike James de 14 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

    Serinin dördüncü maçı, Real Madrid'in ev sahipliğinde 27 Nisan Cuma günü oynanacak.

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