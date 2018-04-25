26 Nisan 2018, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Real Madrid, Panathinaikos Superfoods karşısında seride 2-1 öne geçti
Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 Giriş Tarihi: 25.04.2018
Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında İspanyol temsilcisi Real Madrid, sahasında Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımını 81-74 yenerek seride 2-1 öne geçti.
Wizink Center'da oynanan ve ilk çeyreği 17-17 eşitlikle tamamlanan maçta ev sahibi ekip, devreye 40-34 önde girdi.
Üçüncü çeyreği de 57-53 üstün bitiren Real Madrid, karşılaşmayı 81-74 kazanarak seride 2-1 öne geçmeyi başardı.
Real Madrid'de Jaycee Carroll 17 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Rudy Fernandez 9 sayı üretti.
Konuk takımda ise Nick Calathes 26, James Gist 15, Mike James de 14 sayıyla mücadeleyi tamamladı.
Serinin dördüncü maçı, Real Madrid'in ev sahipliğinde 27 Nisan Cuma günü oynanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BASKETBOL HABERLERİ