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    25 Nisan 2018, Çarşamba

    BASKETBOL

    Anadolu Efes'te Birkan Batuk sakatlandı

    Anadolu Efeste Birkan Batuk sakatlandı
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 25.04.2018

    Basketbol Takımı'nın oyuncusu Birkan Batuk, omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre forma giyemeyecek.

    Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncunun Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında sakatlandığı belirtilerek, şunları kaydedildi:

    " Spor Kulübü Doktoru Uğur Diliçıkık, Birkan'ın sağ omzunda travmaya bağlı olarak A-C ekleminde yumuşak doku yaralanması meydana geldiğini ve oyuncumuzun bir süre parkelerden uzak kalacağını ifade etti."

    Birkan Batuk, bu sezon ligde forma giydiği 23 maçta 4,4 sayı ve 2,1 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

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