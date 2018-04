Fenerbahçe Doğuş seride 1-0 öne geçti

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında İspanyol temsilcisi Baskonia'yı ağırlayan Fenerbahçe Doğuş mücadeleden 82-73 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında İspanyol temsilcisi Baskonia'yı 82-73 yenerek 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı 20 Nisan Cuma günü yine İstanbul'da oynanacak.

Karşılaşmaya hücumda iyi başlayan Fenerbahçe Doğuş, Wanamaker'in etkili oyunuyla ilk 4 dakika içinde 12-4'lük üstünlük yakaladı. Sert savunmasıyla İspanyol ekibine top kayıpları yaptıran Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreği farkı çift hanelere çıkararak 21-11 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe pota altında Ahmet Düverioğlu'nun basketleriyle başlayan Fenerbahçe Doğuş, 22. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 25-11. Hücumda dış şutlarda yüzdeli atışlarına devam eden Fenerbahçe Doğuş, Sloukas'ın asistleriyle etkili olduğu oyunda devrenin sonunda farkı 20'ye (43-23) kadar yükseltti. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 43-26 üstün gitti.

Baskonia, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk kez ilk yarıda 30 sayının altında kaldı. Sarı-lacivertliler, ilk yarıda yaptığı savunmayla, normal sezonun en skorer 3. takımı olan İspanyol temsilcisini 26 sayıda tuttu.

Üçüncü çeyrek karşılıklı basketlerle başladı ve 25. dakika Fenerbahçe Doğuş'un 53-36'lık üstünlüğüyle geçildi. Dış şutlarda etkili olan Baskonia, 29. dakikada farkı 10 sayıya düşürdü: 60-50. Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna 65-52 üstün girdi.

Final periyoduna 6-0'lık seriyle iyi başlayan Baskonia, uzun bir aradan sonra 32. dakikada farkı tek hanelere düşürdü: 65-58. Savunmasını sertleştiren sarı-lacivertliler, son 3 dakikaya 75-66 önde girdi. Fenerbahçe Doğuş sahadan 82-73 galip ayrıldı.

OBRADOVIC: "İLK YARIDA ÇOK İYİ OYNADIK"



Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic ise şu ifadeleri kullandı: "Kendimizi çok agresif basketbol oynayan bir takıma karşı hazırlamaya çalıştık. Çok hızlı savunma yapan bir takım. İlk yarıda çok iyi oynadık. En büyük sorunumuz ilk yarıdaki hücum ribauntlarıydı. Maçın bu bölümü hariç, her şey çok olumluydu. Devre arasında maçın bitmediğini konuştuk, mutlaka geri geleceklerini konuştuk ve aynen böyle oldu. Eminim cuma günü de aynı şekilde agresif oynamaya devam edecekler, buna kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Şu anda seri yeni başladı, kaç sayıyla yendiğimiz önemli değil, 1-0 olması önemli. Durum analizi yapacağız, idmanda buna reaksiyon göstereceğiz ve cuma daha iyi olacağız. Kontrol bizdeydi, oyuncularımı kutluyorum. Atmosfer muhteşemdi, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, cuma yine randevumuz var. Takıma her zaman destek oluyorlar, onlarla olan bağımız gerçekten çok güzel. Başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve sponsorumuz Ferit beye teşekkür ederim. En iyi savunmayı yapmaya çalıştık ve onların en iyi yaptığı şeyi durdurmaya çalıştık. Çok fazla olumlu şey var onların oyununda. Uzunlar çok iyi koşuyor. Birçok şutör için setleri var, özellikle Shengelia için. Bunların hepsi çok önemli bu yüzden her şeye hazır olmalıyız. Biz de bu şekilde oynuyoruz."