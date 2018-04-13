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    14 Nisan 2018, Cumartesi

    BASKETBOL

    Sasa Obradovic: “Darüşşafaka şampiyonluğu hak etti”

    Obradovic: Darüşşafaka şampiyonluğu hak etti
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 13.04.2018

    Lokomotiv Kuban Başantrenörü , ’nın ’ı kazanmayı hak ettiğini söyledi.

    Lokomotiv Kuban Finali ikinci maçında deplasmanda 'ya mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lokomotiv Kuban Başantrenörü , "İlk olarak Darüşşafaka'yı tebrik ediyorum. İki maçta da onlar iyi oynadı. Evimizdeki mağlubiyetten sonra mental açıdan geri dönmek zordu. Wilbekin'i durdurmakta zorlandık. Savunmada bizden daha iyiler. Darüşşafaka şampiyonluğu hak etti. Fakat bunun finale gelene kadar gelen başarımızı da gölgelememesi lazım" diye konuştu.

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