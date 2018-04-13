En Değerli Oyuncu Scottie Wilbekin

Eurocup Finalleri en değerli oyuncusu (MVP) Darüşşafaka’nın başarılı oyuncusu Scottie Wilbekin seçildi.

Darüşşafaka, Eurocup Final serisinde iki maçta da Rus ekibi Lokomotiv Kuban'ı mağlup ederek, şampiyonluğa ulaştı. Eurocup Finallerinin MVP'si de Daçka'dan oldu. Darüşşafaka'nın kupaya uzanmasında büyük emeği olan Scottie Wilbekin, finallerin MVP'si seçildi. Wilbekin, müsabakada 33 dakika süre aldı ve 28 sayı, 2 top çalma ve 1 asist ile mücadele etti.

Maçın MVP'si seçilen Scottie Wilbekin müsabaka sonunda açıklamalarda bulundu. Wilbekin gerçekten çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu mükemmel bir şey ve çok mutluyum. Bizim bu gülümsemeye ihtiyacımız vardır. Taraftarlar gerçekten harika. Onların bizi sevdiğini görüyorum ve işlerini iyi başardılar hepsine teşekkür ediyorum. Bence Euro Cup'ta en iyi savunma yapan takım biziz ve bunu bugün de gördük" diye konuştu.