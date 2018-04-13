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    14 Nisan 2018, Cumartesi

    BASKETBOL

    En Değerli Oyuncu Scottie Wilbekin

    Eurocup Final MVP’si Scottie Wilbekin oldu
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 13.04.2018

    Eurocup Finalleri en değerli oyuncusu (MVP) ’nın başarılı oyuncusu seçildi.

    , Eurocup Final serisinde iki maçta da Rus ekibi Lokomotiv Kuban'ı mağlup ederek, şampiyonluğa ulaştı. Eurocup Finallerinin MVP'si de Daçka'dan oldu. Darüşşafaka'nın kupaya uzanmasında büyük emeği olan , finallerin MVP'si seçildi. Wilbekin, müsabakada 33 dakika süre aldı ve 28 sayı, 2 top çalma ve 1 asist ile mücadele etti.

    Maçın MVP'si seçilen Scottie Wilbekin müsabaka sonunda açıklamalarda bulundu. Wilbekin gerçekten çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu mükemmel bir şey ve çok mutluyum. Bizim bu gülümsemeye ihtiyacımız vardır. Taraftarlar gerçekten harika. Onların bizi sevdiğini görüyorum ve işlerini iyi başardılar hepsine teşekkür ediyorum. Bence Euro Cup'ta en iyi savunma yapan takım biziz ve bunu bugün de gördük" diye konuştu.

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