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    14 Nisan 2018, Cumartesi

    BASKETBOL

    David Blatt: Adımızı tarihe yazdırdık

    David Blatt: Adımızı tarihe yazdırdık
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 13.04.2018

    Başantrenörü , şampiyonluğu ile adlarını tarihe yazdırdıklarını söyledi.

    , Final serisi ikinci maçında evinde karşılaştığı Rus ekibi Lokomotiv Kuban'ı 63-57'lik skorla yenerek seriyi 2-0 yaptı ve şampiyon oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Darüşşafaka Başantrenörü , "Gurur duyuyorum. 5 sene önce buraya geldiğimizde yapmak istediğimiz misyon buydu. İstikrarlı bir şekilde başarılı olmak. Bunu yapmak için fedakarlıklar yapıldı. Benim kariyerimde bir sürü şampiyonluklar var. Ancak bu en önemlilerinden biri. Başlangıç aşamasında çok zorlandık. Mithat Demirel'e de teşekkür ederim. Taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Adamızı tarihe yazdırdığımızı düşünüyorum" diye konuştu.
    Wilbekin ise savunma yaparak maçı kazandıklarını söyledi.

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