Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Darüşşafaka’ya tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Kupası Şampiyonu olan Darüşşafaka Basketbol Takımı’nın Başkanı Ümit Başkırt’a tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Darüşşafaka Basketbol Takımı'nın Avrupa Kupası Şampiyonu olması dolayısıyla, Kulüp Başkanı Ümit Başkırt'a bir tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.