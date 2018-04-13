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    14 Nisan 2018, Cumartesi

    BASKETBOL

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Darüşşafaka’ya tebrik

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Darüşşafaka’ya tebrik
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 13.04.2018

    Cumhurbaşkanı , Avrupa Kupası Şampiyonu olan Basketbol Takımı’nın Başkanı Ümit Başkırt’a tebrik telgrafı gönderdi.

    Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Basketbol Takımı'nın Avrupa Kupası Şampiyonu olması dolayısıyla, Kulüp Başkanı Ümit Başkırt'a bir tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.

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