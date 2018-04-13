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    13 Nisan 2018, Cuma

    BASKETBOL

    Bakan Osman Aşkın Bak, Darüşşafaka'yı tebrik etti

    Bakan Bak, Darüşşafakayı tebrik etti
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 13.04.2018

    Gençlik ve Spor Bakanı , Basketbol Avrupa Kupası Şampiyonu için tebrik mesajı yayımladı.

    Gençlik ve Spor Bakanı , Basketbol Avrupa Kupası finali ikinci maçında Lokomotiv Kuban'ı mağlup ederek şampiyon olan 'yı yayımladığı mesajla tebrik etti.

    Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

    "Basketbolda ULEB Avrupa Kupası final serisinde Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımını iki maçta da mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Darüşşafaka Basketbol Takımını tebrik ediyorum. Ülkemize büyük sevinç ve gurur yaşattınız. Avrupa Şampiyonluğunda emeği bulunan tüm sporcuları, teknik heyeti ve yönetimi kutluyorum. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finalde mücadele eden ve şampiyonluğa ulaşan Darüşşafaka Basketbol takımının başarılarının devamını diliyorum."

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