Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Avrupa Kupası Şampiyonu Darüşşafaka için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Avrupa Kupası finali ikinci maçında Lokomotiv Kuban'ı mağlup ederek şampiyon olan Darüşşafaka'yı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Basketbolda ULEB Avrupa Kupası final serisinde Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımını iki maçta da mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Darüşşafaka Basketbol Takımını tebrik ediyorum. Ülkemize büyük sevinç ve gurur yaşattınız. Avrupa Şampiyonluğunda emeği bulunan tüm sporcuları, teknik heyeti ve yönetimi kutluyorum. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finalde mücadele eden ve şampiyonluğa ulaşan Darüşşafaka Basketbol takımının başarılarının devamını diliyorum."