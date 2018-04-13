Darüşşafaka Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası finalinin ikinci maçında konuk ettiği Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban'ı 67-59 yenerek seriyi 2-0 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

İki takımın da savunmalarıyla ön plana çıktığı maçın başında dış atışlardan istediği isabetleri bulamayan Darüşşafaka, dördüncü dakikayı 6-4 geride geçti. Ardından Wilbekin, Sant-Ross ve Muhammed Baygül ile üst üste 3 sayılık basketler bulan ve öne geçen Darüşşafaka, 7. dakika içinde skoru 13-9'a getirdi. Kalan bölümde boyalı alandan bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalışan Lokomotiv Kuban'a Kidd, Cummings, Johnson ve Wilbekin ile cevap veren Darüşşafaka, ilk periyodu 21-17 önde tamamladı.

Darüşşafaka, ikinci çeyreğin ilk bölümünde Wilbekin'in hem hücum hem de savunmada sergilediği etkili performansla 15. dakika içinde farkı 6 sayıya çıkardı: 27-21. Boyalı alandan skor üretemeyen ve dış atışlara kalan Darüşşafaka karşısında pota altını Qvale ile iyi kullanan Lokomotiv Kuban, çeyreğin bitimine 46 saniye kala beraberliği sağladı: 33-33. Ardından Wilbekin ve Kartal Özmızrak ile 3 sayı çizgisinin gerisinden peş peşe basketler bulan Darüşşafaka, soyunma odasına 39-33 önde gitti.

İkinci yarının başında iki takım da skor üretmekte zorlandı. Etkili savunmasıyla rakibinin kolay sayı bulmasına izin vermeyen Darüşşafaka, 8-0'lık seri yakalayarak 27. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 49-37. Lokomotiv Kuban, Ragland'ın üst üste kaydettiği 7 sayıyla 29. dakikada farkı 5'e indirdi: 49-44. Kalan bölümde Wilbekin ile serbest atış çizgisinden arka arkaya sayılar bulan Darüşşafaka, final periyoduna 10 sayılık avantajla (55-45) girdi.

Son çeyreğin ilk 5 dakikasında iki takım da sadece 3'er sayı bulurken, 35. dakika Darüşşafaka'nın 58-48 üstünlüğüyle geçildi. Babb, Ragland ve Qvale'nin sayılarıyla 6-0'lık seri yapan Lokomotiv Kuban, 38. dakikada farkı 4'e düşürdü: 58-54. Son 2 dakikaya Wilbekin'ın 3 sayılık basketiyle 61-54 önde giren Darüşşafaka, son anlarda hata yapmadı ve karşılaşmayı 67-59 kazandı.

Darüşşafaka, bu sonuçla tarihinde ilk kez Avrupa kupasını müzesine götürdü.

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Miguel Perez Perez (İspanya), Matej Boltauzer (Slovenya), Mehdi Difallah (Fransa)

Darüşşafaka: Wilbekin 28, Sant-Ross 8, Okben Ulubay, Johnson 8, Eric 2, Furkan Aldemir 3, Muhammed Baygül 3, Kidd 2, Cummings 10, Kartal Özmızrak 3, Doğuş Özdemiroğlu

Lokomotiv Kuban: Ragland 18, Kulagin 8, Collins 8, Antipov 2, Elegar 2, Lacey 6, Khvostov, Qvale 12, Ivlev, Babb 3, Ilnitskiy, Baburin

1. Periyot: 21-17

Devre: 39-33

3. Periyot: 55-45