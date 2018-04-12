Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, THY Euroleague'den çekildiklerini açıkladı!

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Euroleague'den çekildiklerini resmen açıkladı.

Yunan kulübünün başkanı, 'Euroleague Mafia' görseliyle paylaştığı mesajda takımını ligden çektiğini duyurdu.









Panathinaikos, son 8 turunda Real Madrid'le eşleşmiş hatta saha avantajını da elde etmişti. Bu gelişme üzerine Real Madrid direkt olarak Final-Four'a kalacak.

SONRASINDA FIBA PAYLAŞIMI



Giannakopoulos, instagram hesabından yaptığı diğer paylaşımda ise FIBA logosuyla birlikte "Panathinaikos, ait olduğu yere dönüyor" ifadelerini kullandı.







TÜRK TARAFTARLARA HAKARETTEN CEZA ALMIŞTI

Giannakapoulous, Türk taraftarlarla ilgili hakaret içeren ifadeleri nedeniyle Euroleague maçlarından 1 yıl boyunca men edilmiş, cezası daha sınra 5 aya indirilmişti.