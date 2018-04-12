NBAde play-off eşleşmeleri belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off eşleşmeleri belli oldu.

NBA'de 82 maçlık normal sezon sabaha karşı oynanan maçlarla tamamlandı. Batı Konferansı'nda 65 galibiyet alan Houston Rockets, Doğu Konferansı'nda ise 59 kez sahadan galibiyetle ayrılan Toronto Raptors lider olarak play-off'a yükseldi.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği geçen yılın finalisti Cleveland Cavaliers, play-off'ta Indiana Pacers ile eşleşti.

Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers ise Miami Heat ile karşı karşıya gelecek.

14 Nisan'da başlayacak NBA play-off'larında, iki konferanstan 16 takımın mücadele edeceği eşleşmeler şöyle:

Doğu Konferansı:

Toronto Raptors (1) - Washington Wizards (8)

Boston Celtics (2) - Milwaukee Bucks (7)

Philadelphia 76ers (3) - Miami Heat (6)

Cleveland Cavaliers (4) - Indiana Pacers (5)

Batı Konferansı:

Houston Rockets (1) - Minnesota Timberwolves (8)

Golden State Warriors (2) - San Antonio Spurs (7)

Portland Trail Blazers (3) - New Orleans Pelicans (6)

Oklahoma City Thunder (4) - Utah Jazz (5)