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    12 Nisan 2018, Perşembe

    BASKETBOL

    THY Avrupa Ligi'ne 2 takım daha

    THY Avrupa Ligine 2 takım daha
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018

    Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası 'ndeki takım sayısının, 2019-20 sezonunda 16'dan 18'e çıkacağı açıklandı.

    'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Jordi Bertomeu başkanlığında, İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen Avrupa Ligi Ticari Varlıkları (ECA) İcra Kurulu toplantısı sona erdi.

    Toplantıda, organizasyonda mücadele eden kulüp sayısının, 2019-20 sezonunda 16'dan 18'e yükseltilmesi kararlaştırıldı.

    Bu doğrultuda, Almanya'nın Bayern Münih ve Fransa'nın ASVEL takımına, 2 yıllığına özel davetiye verildi.

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