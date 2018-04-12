THY Avrupa Ligine 2 takım daha

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THY Avrupa Ligi'ne 2 takım daha
Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018
Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası THY Avrupa Ligi'ndeki takım sayısının, 2019-20 sezonunda 16'dan 18'e çıkacağı açıklandı.
THY Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Jordi Bertomeu başkanlığında, İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen Avrupa Ligi Ticari Varlıkları (ECA) İcra Kurulu toplantısı sona erdi.
Toplantıda, organizasyonda mücadele eden kulüp sayısının, 2019-20 sezonunda 16'dan 18'e yükseltilmesi kararlaştırıldı.
Bu doğrultuda, Almanya'nın Bayern Münih ve Fransa'nın ASVEL takımına, 2 yıllığına özel davetiye verildi.
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