;
    11 Nisan 2018, Çarşamba

    BASKETBOL

    İlyasova yıldızlaştı Philadelphia kazandı

    İlyasova yıldızlaştı Philadelphia kazandı
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 11.04.2018

    NBA normal sezon maçında Philadelphia Sixers, Philips Arena'da oynadığı Atlanta Hawks'ı 121-113 mağlup ederek, üst üste 15. galibiyetini aldı ve kulüp rekorunu kırdı.

    Sixers'ta oynayan milli basketbolcu karşılaşmayı 26 sayı, 8 ribaund ile tamamladı. NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Utah Jazz, Vivint Smart Home Arena'da karşılaştığı Golden State Warriors'ı 40 sayı farkla 119-79 mağlup etti. Utah bu maçla birlikte galibiyet serisini 6'ya çıkardı. Utah Jazz'ta Donovan Mitchell 22 sayı, 3 ribaund, Derrick Favors 16 sayı, 9 ribaund ve Jonas Jerebko 14 sayı, 6 ribaund ile oynadı. Warriors'ta ise Klay Thompson 23 sayı, 1 asist ve Kevin Durant 13 sayı, 4 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.

    ERSAN'DAN ATLANTA POTASINA 26 SAYI
    Philadelphia Sixers, Philips Arena'da karşı karşıya geldiği Atlanta Hawks'ı 121-113 mağlup ederek, üst üste 15. galibiyetini aldı ve kulüp rekorunu kırdı. Philadelphia'da oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova 26 sayı, 8 ribaund ile yıldızlaşırken, Redick 28 sayı, 5 asistlik performans sergiledi. Atlanta'da ise Taurean Prince 27 sayı, 6 asist, Tyler Dorsey 17 sayı, 2 ribaund ile oynadı.
    NBA'de günün sonuçları şöyle:

    Indiana Pacers: 93 - Charlotte Hornets: 119
    Atlanta Hawks: 113 - : 121
    Washington Wizards: 113 - Boston Celtics: 101
    Dallas Mavericks: 97 - Phoenix Suns: 124
    Utah Jazz: 119 - Golden State Warriors: 79
    Los Angeles Lakers: 99 - Houston Rockets: 105

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BASKETBOL HABERLERİ
    Tarih yazmak sizin işiniz! Tarih yazmak sizin işiniz!
    Darüşşafaka avantajı kaptı Darüşşafaka avantajı kaptı
    Zeljko Obradovicten çarpıcı açıklamalar Zeljko Obradovic'ten çarpıcı açıklamalar
    BİZE ULAŞIN