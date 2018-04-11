Bornova Belediyespor potada TBL yolunda

BORNOVA Belediyespor, Türkiye Basketbol 2. Ligi'ndeki ilk sezonunda Play-Off'a kalarak Türkiye Basketbol Ligi (TBL) hedefine gözünü dikti. 2. Lig A Grubu'nda normal sezonu Artvin Belediyespor'un ardından 24 maçta 18 galibiyetle ikinci basamakta tamamlayan Bornova, Play-Off maratonunda eşleştiği Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor'la cuma günü ilk maçta karşı karşıya gelecek. Bornova Atatürk Spor Salonu'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak. Bornova Belediyespor, Play-Off'a katılan 16 takım arasından ilk ikiye kalarak TBL'ye yükselme mücadelesi verecek.

Üç maç üzerinden oynanacak seride iki maçı kazanan takım, çeyrek finale çıkmaya hak kazanacak. Seride ikinci maç 16 Nisan'da Ankara'da yapılacak. Gerek olması durumunda 19 Nisan'da üçüncü maç da yine Bornova'da oynanacak. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, tüm Bornovalıları ve İzmirlileri takımlarına destek olmaya çağırarak, "Cuma günü yapılacak maçta takımımızın yanında olup 1. Lig'e çıkma mücadelesinde katkı vereceğiz" ifadelerini kullandı. Basketbolseverler mücadeleyi salonda ücretsiz olarak izleyebilecek.