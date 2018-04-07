NBA'de Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz'ın görev yaptığı Philadelphia 76ers, Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı 132-130 yenerek üst üste 13. maçını kazandı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncuların karşılaştığı mücadelede Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'ı 132-130 yendi.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz'ın görev yaptığı Philadelphia 76ers, Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı sahasında 132-130 yenerek üst üste 13. olmak üzere 49. galibiyetini aldı.

Doğu Konferansı üçüncüsü 76ers'ta Ersan İlyasova, 29 dakika süre aldığı mücadeleyi 17 sayı, 11 ribaunt, 5 asist, 1 top çalma, 1 blokla tamamlayarak galibiyete katkı sağladı. Ben Simmons'ın 27 sayı, 15 ribaunt, 13 asistle "triple-double" yaptığı 76ers'ta, JJ Redick 28 sayıyla oynadı. Furkan Korkmaz ise mücadelede forma giymedi.

Cavaliers'ta son saniyede kazanılan 3 serbest atıştan birini sayıya çevirerek maçı uzatmaya götürme şansını kullanamayan LeBron James'in 44 sayı, 11 ribaunt, 11 asistlik "triple-double" performansı, sezonun 31. mağlubiyetini engelleyemedi. Doğu Konferansı'nda 4. sırada yer alan Cavaliers'ta Jeff Green 33, Kevin Love 17 sayıyla oynadı. Cedi Osman ise ilk 5'te başlayıp 33 dakika sahada kaldığı mücadelede 7 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, 1 top çalmalık performans sergiledi.

Bu arada LeBron James ve Ben Simmons, yaptıkları "triple-double" ile NBA tarihine geçti. NBA tarihinde üçüncü kez bir maçta iki farklı takımın oyuncuları 40 ve 25 üstü sayı atarak "triple-double" yaptı. Bunu daha önce 1961'de Jerry West ve Bob Pettit ile 2003'te Tracy McGrady ve Jason Kidd aynı maçta başarmıştı.

Kariyerinde 31 bin 2 sayıya ulaşan LeBron James, tarihte 31 bin sayı barajını geçen 7. oyuncu oldu. Ayrıca bu rakama 33 yaş 97 günlükken ulaşan James, bunu başaran en genç isim olarak kayıtlara geçti.

Arka arkaya 13. maçını kazanan Philadelphia 76ers ise 1984-1985 sezonundan sonra ilk kez bu kadar uzun bir galibiyet serisine imza attı.

Öte yandan milli basketbolcular Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz, karşılaşma öncesi saha ortasında Türk bayrağı açarak fotoğraf çektirdi.

BOGDANOVİC'TEN MAÇ KAZANDIRAN BASKET

Sacramento Kings, eski Fenerbahçeli basketbolcu Bogdan Bogdanovic'in son saniyelerde attığı sayıyla Memphis Grizzlies deplasmanından 94-93 galip ayrıldı.

Play-off'a kalma şansını önceki maçlarda kaybeden iki takımın karşılaştığı mücadelede Willie Cauley-Stein 18, Buddy Hield 14, Justin Jackson ve De'Aaron Fox 13'er sayıyla Kings'in galibiyetine katkıda bulundu. Sezonun 26. maçını kazanan konuk ekipte galibiyeti getiren basketi son saniyede atan Sırp oyuncu Bogdanovic, 8 sayı 4 asist, 1 ribaunt, 1 top çalmayla oynadı.

Sezonun 58. mağlubiyetini yaşayan Grizzlies'ta MarShon Brooks 23, Dillon Brooks 16 ve Ivan Rabb 12 sayı attı.

NBA'e 6 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Dallas Mavericks: 113-106 (Uzatmada)

Orlando Magic-Charlotte Hornets: 100-137

Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 132-130

Washington Wizards-Atlanta Hawks: 97-103

Boston Celtics-Chicago Bulls: 111-104

New York Knicks-Miami Heat: 122-98

Toronto Raptors-Indiana Pacers: 92-73

Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 93-94

Phoenix Suns-New Orleans Pelicans: 103-122

Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves: 96-113