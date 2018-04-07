Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Caloiaro'nun sayılarıyla etkili olan Banvit, 3. dakikayı 7-5 üstün geçti. Kalan bölümde iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı ve ilk periyot 17-17 eşitlikle tamamlandı.

İkinci çeyreğe hızlı başlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Jones ve Jankovic ile boyalı alanda etkili oldu ve 15. dakikada 27-23 öne geçti. Thomas ve Taylor'un periyot geneline yaydığı etkili performansıyla 18. dakikada Banvit tekrar skoru 34-33 lehine çevirdi. Soyunma odasına da bu skorla gidildi.

Karşılaşmanın ikinci devresine Jankovic'in isabetleriyle giren konuk ekip, 22. dakikada skoru 37-34 lehine çevirdi. Rakibine sert savunmayla karşılık veren Banvit, çaldığı topları da hücumda Thomas ve Caloiaro ile iyi kullanınca 25. dakikayı 42-39 üstün geçti. Son bölümde etkili olan misafir takım son çeyreğe 54-53 önde girdi.

Son periyotta özelikle uzun oyuncularını boyalı alanda iyi kullanan Banvit, taraftar desteğini de arkasına alarak üstünlüğü ele geçirdi ve maçtan 75-66 galip ayrıldı.

Banvit'te 22 sayı üreten Caloiaro maçın en skorer ismi oldu. Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da Lopez, Jankovic ve Fall 11'er sayı üretti.

Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Halil Baldemir

Banvit: Thomas 10, Şehmus Hazer 2, Kulig 6, Vidmar 9, Rautins 7, Rıdvan Öncel 6, Taylor 13, Caloiaro 22

Sakarya Büyükşehir Belediyespor: Lopez 11, Jones 7, Jankovic 11, Doğukan Şanlı, Mehmet Özdoğan, Can Korkmaz 6, Fall 11, Harris 10, Boothe 10

1.Periyot: 17-17

Devre: 34-33

3.Periyot: 53-54

Beş faulle çıkan: 36.01 Boothe (Sakarya Büyükşehir Belediyespor)