Banvit evinde Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u devirdi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Banvit, evinde Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 75-66 mağlup etti.
Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Caloiaro'nun sayılarıyla etkili olan Banvit, 3. dakikayı 7-5 üstün geçti. Kalan bölümde iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı ve ilk periyot 17-17 eşitlikle tamamlandı.
İkinci çeyreğe hızlı başlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Jones ve Jankovic ile boyalı alanda etkili oldu ve 15. dakikada 27-23 öne geçti. Thomas ve Taylor'un periyot geneline yaydığı etkili performansıyla 18. dakikada Banvit tekrar skoru 34-33 lehine çevirdi. Soyunma odasına da bu skorla gidildi.
Karşılaşmanın ikinci devresine Jankovic'in isabetleriyle giren konuk ekip, 22. dakikada skoru 37-34 lehine çevirdi. Rakibine sert savunmayla karşılık veren Banvit, çaldığı topları da hücumda Thomas ve Caloiaro ile iyi kullanınca 25. dakikayı 42-39 üstün geçti. Son bölümde etkili olan misafir takım son çeyreğe 54-53 önde girdi.
Son periyotta özelikle uzun oyuncularını boyalı alanda iyi kullanan Banvit, taraftar desteğini de arkasına alarak üstünlüğü ele geçirdi ve maçtan 75-66 galip ayrıldı.
Banvit'te 22 sayı üreten Caloiaro maçın en skorer ismi oldu. Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da Lopez, Jankovic ve Fall 11'er sayı üretti.
Salon: Banvit Kara Ali Acar
Hakemler: Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Halil Baldemir
Banvit: Thomas 10, Şehmus Hazer 2, Kulig 6, Vidmar 9, Rautins 7, Rıdvan Öncel 6, Taylor 13, Caloiaro 22
Sakarya Büyükşehir Belediyespor: Lopez 11, Jones 7, Jankovic 11, Doğukan Şanlı, Mehmet Özdoğan, Can Korkmaz 6, Fall 11, Harris 10, Boothe 10
1.Periyot: 17-17
Devre: 34-33
3.Periyot: 53-54
Beş faulle çıkan: 36.01 Boothe (Sakarya Büyükşehir Belediyespor)
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