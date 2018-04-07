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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    BASKETBOL

    Banvit evinde Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u devirdi

    Banvit evinde farklı
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    'nin 24. haftasında , evinde 'u 75-66 mağlup etti.

    Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Caloiaro'nun sayılarıyla etkili olan , 3. dakikayı 7-5 üstün geçti. Kalan bölümde iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı ve ilk periyot 17-17 eşitlikle tamamlandı.

    İkinci çeyreğe hızlı başlayan , Jones ve Jankovic ile boyalı alanda etkili oldu ve 15. dakikada 27-23 öne geçti. Thomas ve Taylor'un periyot geneline yaydığı etkili performansıyla 18. dakikada Banvit tekrar skoru 34-33 lehine çevirdi. Soyunma odasına da bu skorla gidildi.

    Karşılaşmanın ikinci devresine Jankovic'in isabetleriyle giren konuk ekip, 22. dakikada skoru 37-34 lehine çevirdi. Rakibine sert savunmayla karşılık veren Banvit, çaldığı topları da hücumda Thomas ve Caloiaro ile iyi kullanınca 25. dakikayı 42-39 üstün geçti. Son bölümde etkili olan misafir takım son çeyreğe 54-53 önde girdi.

    Son periyotta özelikle uzun oyuncularını boyalı alanda iyi kullanan Banvit, taraftar desteğini de arkasına alarak üstünlüğü ele geçirdi ve maçtan 75-66 galip ayrıldı.

    Banvit'te 22 sayı üreten Caloiaro maçın en skorer ismi oldu. Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da Lopez, Jankovic ve Fall 11'er sayı üretti.

    Salon: Banvit Kara Ali Acar

    Hakemler: Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Halil Baldemir

    Banvit: Thomas 10, Şehmus Hazer 2, Kulig 6, Vidmar 9, Rautins 7, Rıdvan Öncel 6, Taylor 13, Caloiaro 22

    Sakarya Büyükşehir Belediyespor: Lopez 11, Jones 7, Jankovic 11, Doğukan Şanlı, Mehmet Özdoğan, Can Korkmaz 6, Fall 11, Harris 10, Boothe 10

    1.Periyot: 17-17

    Devre: 34-33

    3.Periyot: 53-54

    Beş faulle çıkan: 36.01 Boothe (Sakarya Büyükşehir Belediyespor)


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