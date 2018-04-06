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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

    THY Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonu play-off çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

    Ligde normal sezonun 30. ve son hafta maçlarının tamamlanmasıyla ilk 8 sırada yer alan takımlar, play-off çeyrek finalinde çapraz eşleşti.

    Normal sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe Doğuş, yedinci sıradaki İspanyol ekibi Baskonia ile çeyrek finalde karşılaşacak.

    Play-off çeyrek final maçları 17 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında oynanacak. Üç galibiyete ulaşacak takımların Dörtlü Final'e yükseleceği çeyrek finalde, ilk iki maç normal sezonu üst sırada bitiren takımın sahasında oynanacak.

    Play-off çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

    CSKA Moskova (Rusya) - Khimki (Rusya)

    Fenerbahçe Doğuş - Baskonia (İspanya)

    Olympiakos (Yunanistan) - Zalgiris (Litvanya)

    Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya)

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