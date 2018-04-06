THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonu play-off çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Ligde normal sezonun 30. ve son hafta maçlarının tamamlanmasıyla ilk 8 sırada yer alan takımlar, play-off çeyrek finalinde çapraz eşleşti.
Normal sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe Doğuş, yedinci sıradaki İspanyol ekibi Baskonia ile çeyrek finalde karşılaşacak.
Play-off çeyrek final maçları 17 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında oynanacak. Üç galibiyete ulaşacak takımların Dörtlü Final'e yükseleceği çeyrek finalde, ilk iki maç normal sezonu üst sırada bitiren takımın sahasında oynanacak.
Play-off çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
CSKA Moskova (Rusya) - Khimki (Rusya)
Fenerbahçe Doğuş - Baskonia (İspanya)
Olympiakos (Yunanistan) - Zalgiris (Litvanya)
Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya)
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