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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    BASKETBOL

    Galatasaray Odeabank evinde TOFAŞ'a mağlup oldu

    Galatasaray Odeabank evinde kayıp
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    ’nin 24. haftasında , evinde karşılaştığı ’a 90-83’lük skorla mağlup etti.

    Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Owens ve Morgan ile sayılar bulan , 10-9 öne geçti, Meija ve Henry'nin de devreye girmesiyle farkı açarak skoru 20-9'a getirdi. Son bölümde Galatasaray farkı azaltmaya çalışsa da Bursa ekibi buna izin vermedi ve periyodu 9 sayı farkla 25-16 önde tamamladı. İkinci periyoda savunmada daha iyi başlayan sarı-kırmızılılar, Hardy, Hendrix ve Summers'ın sayılarıyla farkı 4'e indirdi. (26-30) Daha sonra Morgan ve Crocker ile cevap veren TOFAŞ, skoru 35-28 yaptı. Son anlarda Galatasaray, Hendrix ile etkili olmaya çalışsa da devreye 43-41 geride girdi.

    Üçüncü periyotta taraftarının da desteğini arkasına alan Galatasaray, hücumda takım halinde gösterdiği iyi oyunla ivmeyi kendi tarafına çevirdi ve Summers'ın basketi ile 46-45 öne geçti. Juskevicius, Renfroe ve Hardy'nin basketleri farkı açan Galatasaray, Crocker'ın son saniye üçlüğüne engel olamasa da periyodu 69-64 önde tamamladı.
    Son periyotta oyun üstünlüğünü ele geçiren TOFAŞ, Galatasaray'ın geri dönmesine izin vermedi ve parkeden skorla 90-83'lük skorla galip ayrıldı. Bu maçla birlikte Bursa ekibi, 19. galibiyetini elde ederken, sarı-kırmızılılar ise 14. mağlubiyetini aldı. Karşılaşmanın en skoreri ise TOFAŞ'ta 26 sayı ile oynayan Morgan oldu.

    Hafta içi aşil tendonundaki kopma nedeniyle ameliyat olan TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, tekerlekli sandalye ile sahaya çıktı. Takımın başında ise yardımcı antrenör Yalçın Kuçüközkan yer aldı.

    Salon: Sinan Erdem

    Hakemler: Ahmet Ersan Ergüler xx, Ali Şakacı xx, Mehmet Şahin xx

    : Hardy xxx 15, Taylor x 2, Juskevicius xxx 11, Mehmet Yağmur xx 3, Hendrix xxx 12, Ege x 4, Renfroe xx 9, Summers xx 7, Preldzic xx 5, Göksenin Köksal xxx 15
    Başantrenör: Oktay Mahmuti

    TOFAŞ: Morgan xxx 23, Barış x, Yiğit x, Crocker xxx 15, Meija xxx 18, Henry xx 4, Owens xx 12, Kadji xxx 14, Muhsin x
    Yardımcı Antrenör: Yalçın Kuçüközkan

    1. Periyot: 16-25 (TOFAŞ lehine)
    Devre: 41-43 (TOFAŞ lehine)
    3. Periyot: 69-64 (Galatasaray lehine)
    5 faulle çıkan: Summers (38.40) (Galatasaray Odeabank)

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