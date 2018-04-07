Fenerbahçe Doğuş farka gitti

Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 112-83 yendi.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla 21. galibiyetini elde etti. Bordo-mavili takım ise 15. yenilgisini aldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Fenerbahçe Doğuş, Guduric'in sayılarıyla 7. dakikayı 21-14 üstün geçti. Wanamaker ve Vesely'in pota altından kaydettiği sayılarla üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 31-24 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Sinan Güler'in sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Doğuş, Wanamaker'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayıyla 13. dakikada çift haneli farka ulaştı: 40-28. Ozan Anton Odabaşı'nın sportmenlik dışı faulü sonrası 19. dakikada farkı 15 sayıya (57-42) çıkaran Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına da 57-44 üstün gitti.

İkinci yarıda hücumlardan boş dönen Fenerbahçe Doğuş karşısında Bora Hun Paçun'un pota altından, Eldridge'nin dış atışlardan bulduğu sayılarla Trabzonspor, 27. dakikada farkı 6 sayıya kadar indirdi: 69-63. Savunmasını sertleştiren ve hızlı hücumlardan sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna 80-67 üstün girdi.

Son çeyreğe boyalı alandan bulduğu sayılarla 11-0'lık seriyle başlayan sarı-lacivertli ekip, 36. dakikada farkı 30 sayıya kadar çıkardı: 101-71. Son bölümde rahat bir oyun sergileyen Fenebahçe Doğuş, sahadan 112-83 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Sinan İşgüder xx, Özge Şentürk xx

Fenerbahçe Doğuş: Melli xx 10, Barış xx 5, Melih xxx 14, Wanamaker xxx 19, Sloukas xx 7, Egehan x, Nunnally xx 5, Guduric xx 8, Vesely xx 9, Sinan xx 11, Ali Muhammed xx 8, Ahmet xx 16

Başantrenör: Zeljko Obradovic

Trabzonspor: Burak x, Heslip xx 11, Vasiliauskas xx 5, Harris xx 12, Eldridge xxx 22, Alper x, Obekpa xx 4, Green xx 12, Ozan xx 5, Bora Hun Paçun xx 12

Başantrenör: Ozan Bulkaz

1. Periyot: 31-24 (Fenerbahçe Doğuş lehine)

Devre: 57-44 (Fenerbahçe Doğuş lehine)

3. Periyot: 80-67 (Fenerbahçe Doğuş lehine)

5 faul alan: Chris Obekpa (Trabzonspor)